هداف الدوري خمس مرات يسجل في مرماه.. ويمنح السعادة للوحدة على حساب الشارقة

تحوّل هداف دوري المحترفين خمس مرات، التوغولي لابا كودجو، من مصدر دائم للأهداف إلى صاحب الهدف الذي قاد فريقه الشارقة للخسارة أمام الوحدة بهدف دون رد، مساء اليوم، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

وسجل لابا هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 10، بعدما اصطدمت به الكرة خلال محاولة إبعاد ركلة حرة، إثر سوء تفاهم مع حارس الشارقة عادل الحوسني، لتستقر في الشباك وتمنح الوحدة تقدماً مبكراً.

وحاول لابا تصحيح خطئه، وقاد المحاولات الهجومية للشارقة بحثاً عن التعادل، لكن مهاجم الفريق، الذي اعتاد هز شباك المنافسين، لم يتمكن من إنقاذ «الملك»، لتنتهي المباراة بخسارة الشارقة بهدف حمل توقيعه العكسي.

ويملك لابا كودجو سجلاً تهديفياً بارزاً في المسابقة، بعدما توّج بلقب الهداف خمس مرات، آخرها الموسم الماضي، وأحرز 143 هدفاً، يحتل بها المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري، خلف المتصدر علي مبخوت صاحب 228 هدفاً.

ورفع الوحدة رصيده إلى 9 نقاط متقدماً إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد الشارقة عند النقاط ذاتها في الترتيب السابع.