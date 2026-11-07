جاردين: شباب الأهلي قدم واحدة من أسوأ مبارياته أمام الشارقة ودفع ثمن الأخطاء

وصف مدرب شباب الأهلي، البرازيلي أندريه جاردين، أداء فريقه أمام الشارقة، في المباراة التي انتهت بخسارته بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين، بأنه من أسوأ المستويات التي قدمها الفريق، مؤكداً أن شباب الأهلي لم يظهر بالصورة المطلوبة، ودفع ثمن بعض الأخطاء البسيطة التي ارتكبها خلال اللقاء.

وأوضح جاردين، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» بشأن أسباب خسارة فريقه، أن الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أسهمت بصورة مباشرة في النتيجة، مشدداً على ضرورة استخلاص الدروس من هذه المباراة والعمل على تصحيح الأخطاء ومعالجة أوجه القصور.

وقال جاردين، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «شباب الأهلي لم يقدم أمام الشارقة النسخة التي تعجبني أو تعجب أي شخص، خصوصاً أننا واجهنا فريقاً كان لديه شغف كبير لتحقيق الفوز، إذ جاء الهدف الأول من كرة ثابتة، فيما سُجل الهدف الثاني من هجمة مرتدة».

وأضاف: «يجب علينا انتقاد أنفسنا، فقد عانينا دفاعياً خلال هذه المباراة، ومن الضروري أن نعمل على معالجة مشكلاتنا داخلياً، وتصحيح الأخطاء التي صاحبت الأداء».

ووصف مدرب شباب الأهلي المباراة بأنها كانت قليلة الفرص التهديفية، مشيراً إلى أن التفاصيل والأخطاء البسيطة صنعت الفارق في نتيجتها.