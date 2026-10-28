سبيل: 15 «ثلاثية» حسمت انتصار سلة الوصل على البطائح

أكد اللاعب الدولي السابق والإداري الحالي للفريق الأول في كرة السلة بنادي الوصل، عبدالله سبيل، أن نجاح الفريق في تسجيل 15 ثلاثية مثل كلمة الفصل في قدرة «الإمبراطور» على حسم اللقاء أمام مضيفه البطائح بنتيجة (90-87)، أول من أمس، في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري العام. وأشار سبيل إلى أن المشاركة في بطولة «شباب الأهلي الدولية»، التي اختتمت 22 أكتوبر الجاري، ساهمت في تعزيز عوامل الانسجام بالفريق، خصوصاً الصفقات الجديدة، وأكدتها مجريات لقاء البطائح، سواء صانع الألعاب حميد هاشل الذي تألق عن الرميات الثلاثية بتسجيله خمس رميات، أو الثنائي الأميركي داريميل سبيكمان وأنطون سكوت اللذان نجحا في إهداء الفريق نقطة التعادل، ومن ثم حسم المباراة بالرمية الثلاثية الأخيرة.

وقال سبيل لـ«الإمارات اليوم»: «مباراتنا أمام البطائح جاءت متقلبة، إذ رغم تألق لاعبينا على صعيد الرميات الثلاثية والتقدم سريعاً بالنتيجة، استطاع البطائح تدريجياً العودة بالنتيجة في الدقائق الحاسمة، قبل أن تؤكد الصفقات الجديدة أنها على قدر التحدي، وباتت واضحة في الدقيقة الأخيرة في نجاح لاعبينا في تنفيذ الجمل التكتيكية التي وضعها مدرب الفريق التركي أتيلا أنداش، وكانت وراء نجاحنا في حسم المباراة».

وعن المواجهة المقبلة 30 أكتوبر الجاري أمام الشارقة، قال سبيل: «لايزال الفريق يعاني غياب عناصر مؤثرة للإصابة أبرزهم الدولي عبدالعزيز خليفة، إلا أننا نجحنا مع انطلاقة الدوري أمام البطائح في تقديم الصورة التي نتطلع إليها في موسمنا الجديد الذي نخوضه للمرة الأولى منذ سنوات مضت بقائمة مكتملة من المحترفين الأجانب، مقارنة بمحترفٍ أجنبي في الموسم الماضي، وذلك بدعمٍ من إدارة النادي لاستراتيجيتها بأن سنوات إعادة البناء، والاتكال على المواهب الشابة أتت بثمارها بامتلاكنا حالياً نواة فريقٍ متجدد قادر على المنافسة، وهو ما نتطلع لتقديمه أمام الشارقة في مباراة نواجه فيها منافساً دائماً على فرق الصدارة».

من جهة أخرى، نجح فريق الشارقة في كسب رهان ضربة البداية، بفوزه على ضيفه الوحدة بنتيجة (89-83).