قمة الفرص الضائعة.. لا فائز بين الجزيرة والشارقة بكأس المحترفين

تعادل الشارقة مع ضيفه الجزيرة بدون أهداف في الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، على الرغم من الإثارة الكبيرة التي رافقت المواجهة أبرزها تصدي حارس الجزيرة علي خصيف "رجل المباراة" لضربة جزاء في الشوط الأول.

وشهدت المباراة إهدار مهاجمي الفريقين عدداً كبيراً من الفرص أخطرها كرة جزراوية في الدقائق الأخيرة سددها علي المعمري وارتدت من القائم.

ورفع الجزيرة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، بعدما حقق فوزين وتعادلًا في أول ثلاث جولات، فيما وصل الشارقة إلى أربع نقاط في المركز السابع، من فوز وتعادل وخسارة.

وحصل الشارقة على فرصة ثمينة لافتتاح التسجيل في الشوط الأول من ركلة جزاء، لكن إيغور لم ينجح في استثمارها، لتبقى النتيجة دون أهداف، ويستمر الصراع بين الفريقين بحثًا عن التقدم.

وفي المقابل، أهدر الجزيرة أكثر من فرصة، ووقفت العارضة أمام إحدى محاولاته، ليخسر فرصة الخروج بالنقاط الثلاث رغم وصوله إلى مرمى أصحاب الأرض.

وتقاسم الفريقان الاستحواذ بصورة متقاربة، إذ بلغت نسبة الجزيرة 50.4%، مقابل 49.6% للشارقة، ما عكس التوازن في السيطرة على الكرة خلال اللقاء.

واستمرت محاولات الفريقين في الشوط الثاني لكسر التعادل، لكن غابت اللمسة الحاسمة أمام المرمى، لتنتهي المواجهة بتقاسم النقاط، ويضيف كل فريق نقطة إلى رصيده في سباق المنافسة بالبطولة، بعدما حالت الفرص الضائعة دون ترجيح كفة أحدهما، وبقيت الشباك نظيفة حتى صافرة النهاية