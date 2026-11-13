عدد صادم.. 16 لاعباً خارج حسابات الشارقة أمام يونايتد بكأس المحترفين!

أكد مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، جاهزية فريقه لمواجهة يونايتد، الأحد المقبل، ضمن الجولة الرابعة من كأس رابطة المحترفين، رغم صعوبة المباراة، واصفاً إياها بالتحدي الكبير للاعبين.

وكشف مورايس، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» بشأن موقف المصابين، ومن بينهم شاهين عبد الرحمن وكايو لوكاس وأغنير وليو أزيفيدو، عن غيابهم عن المباراة، مشيراً إلى أن 16 لاعباً سيكونون خارج حسابات الفريق لأسباب مختلفة، ومؤكداً أنه سيركز على العناصر المتاحة حالياً، ومنحها الثقة والفرصة لإثبات جدارتها، بهدف قيادة الفريق إلى الدور المقبل.

وقال مورايس، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، الذي عقد اليوم الجمعة بمقر النادي في الشارقة: «المباراة لن تكون سهلة أمام فريق قوي ومنظم مثل يونايتد، ويضم مجموعة جيدة من اللاعبين، خصوصاً على الصعيد الهجومي، لكن يجب علينا تقديم أفضل ما لدينا».

وأضاف: «المباراة تمثل فرصة أيضاً للاعبين الذين لم يحصلوا على فرصتهم في الفترة الماضية، والجميع يتدرب بشكل جيد، ونعمل على مساعدتهم لتقديم أفضل ما لديهم والظهور بصورة جيدة وتحقيق الفوز».

وأشار مدرب الشارقة إلى أن الفريق يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ من الجودة، وقادرين على المنافسة في الدوري وغيره من البطولات، لكنه شدد على أن بلوغ المستوى المأمول يتطلب اكتمال صفوف الفريق، لافتاً إلى أن الغيابات الكثيرة أثرت سلباً على الفريق وخططه الفنية.

وختم مورايس: «نعمل خطوة بخطوة لتحقيق الفوز، ونقيّم الأداء بعد كل مباراة، وسنعتمد على اللاعبين الموجودين دون انتظار عودة الغائبين».

من جانبه، أكد حارس مرمى الشارقة خالد توحيد أن المواجهة ستكون قوية أمام يونايتد، مشيراً إلى أنها تمثل فرصة للاعبين الذين لم يحصلوا على فرص كافية في الفترة الماضية، ومؤكداً جاهزية الفريق لتقديم أداء جيد وتحقيق النقاط الثلاث.