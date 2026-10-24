بهدف دومبيا.. الشارقة يهزم العروبة ويحجز مقعداً في ربع نهائي «الكأس»

تجاوز الشارقة عقبة العروبة بهدف نظيف، ليحجز مقعده في ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، ويواصل مشواره في البطولة التي يسعى إلى استعادة لقبها، بعدما حسم المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الشارقة.

وسجل شيكنا دومبيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، ليمنح «الملك» أفضلية مبكرة نجح في الحفاظ عليها حتى نهاية اللقاء، وينهي آمال العروبة في مواصلة مغامرته بالبطولة.

وجاء تأهل الشارقة ليجنّب الفريق تكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما ودّع المسابقة من دور الـ16 بالخسارة أمام يونايتد بركلات الترجيح، ويمنحه فرصة جديدة للمنافسة على اللقب الذي توّج به 10 مرات، بفارق لقب واحد خلف شباب الأهلي، صاحب الرقم القياسي بـ11 لقباً.