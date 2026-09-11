كلباء ينهي «النحس» أمام عجمان ويحسم مواجهة الأهداف الملعوبة

أنهى كلباء سلسلة متتالية من عدم الفوز منذ بداية الموسم، وحقق فوزه الأول بعدما تغلب على مضيفه عجمان 3-2، في مواجهة مثيرة شهدت خمسة أهداف ملعوبة من الطرفين، مساء اليوم، على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وقدم «النمور» أداءً هجومياً لافتاً، وافتتحوا التسجيل في الدقيقة 25 بواسطة بنجامين تيتيه، الذي حوّل الكرة برأسه إلى الشباك بعد هجمة بدأت من الحارس، وتناقل خلالها لاعبو كلباء الكرة في 18 تمريرة متتالية.

وأضاف كارلوس فيلهو الهدف الثاني في الدقيقة 42 برأسية بطريقة رائعة، قبل أن يقلص عجمان الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول2+45، عبر وليد أزارو، الذي سجل برأسية خلفية جميلة.

وعاد كلباء لتعزيز تقدمه في الدقيقة 67 عن طريق أنطونيو نيتو، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن عجمان رفض الاستسلام، وقلص الفارق مجدداً في الدقيقة 81 بواسطة ليذييري سيلفا، الذي أطلق صاروخية من خارج المنطقة.

وحافظ «النمور» على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، ويرفع رصيده إلى 4 نقاط متقدمين إلى المركز العاشر، فيما تجمد رصيد عجمان عند 9 نقاط في الترتيب السابع.