بني ياس يعود من الظفرة منتصراً بثلاثية

استهل بني ياس مشواره في كأس رابطة المحترفين لكرة القدم بفوز ثمين على مضيفه الظفرة 3-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة الأولى من المسابقة ليبعث برسالة قوية منذ البداية.

وفرض «السماوي» أفضليته خلال معظم فترات الشوط الأول، ونجح في ترجمة بدايته النشطة إلى هدف مبكر حمل توقيع سيفيور قودوين في الدقيقة 9، قبل أن يعزز روكي تشاتو تفوق الضيوف بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 43، لينهي الضيوف الشوط متقدمين بفارق مريح.

ودخل الظفرة الشوط الثاني برغبة أكبر في العودة، ورفع من إيقاعه الهجومي بحثاً عن تقليص الفارق، وأثمر ضغطه في تسجيل هدف سجله دومينيك مندي في الدقيقة 73، ليعيد المواجهة إلى أجواء المنافسة ويمنح فريقه أملاً في إدراك التعادل.

وتعامل بني ياس بثبات مع صحوة منافسه، وحافظ على توازنه حتى الدقيقة 87، حين سجل الحسن كروما هدف الاطمئنان الثالث، ليبدد آمال الظفرة في العودة ويحسم النقاط لمصلحة الضيوف.

وبهذه النتيجة، وضع «السماوي» أول ثلاث نقاط في رصيده، فيما خرج الظفرة من الجولة الافتتاحية من دون نقاط، رغم محاولته العودة في الشوط الثاني.