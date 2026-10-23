كوزمين: الجزيرة حقق الأهم بالتأهل.. الآن تركيزنا على آسيا

أعرب مدرب الجزيرة، الروماني أولاريو كوزمين، عن سعادته بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة، بعد فوز «فخر أبوظبي» على عجمان 1-صفر، أمس، ضمن دور الـ16، مؤكداً إصرار الجزيرة على الفوز وحصد بطاقة التأهل.

وشدد كوزمين على أن فريقه حقق الأهم بعبوره إلى الدور المقبل، مشيراً إلى أن مباريات الجزيرة أمام عجمان تكون دائماً صعبة، نظراً إلى التنظيم الجيد الذي يتمتع به الأخير، فضلاً عن أداء مدرب عجمان الذي قام بدوره على أكمل وجه.

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «حاول الجزيرة منذ بداية المباراة التحكم في مجريات اللعب، ونجح في ذلك خلال معظم فتراتها، كما سنحت للفريق فرص عدة، وأهدرها، لكننا حققنا الأهم بالتأهل».

وأشار مدرب الجزيرة إلى أنه تمكن من التسجيل والحفاظ على نظافة شباكه، رغم الضغوط التي واجهها فريقه، مشيراً إلى أن تركيز الفريق سيتجه إلى مباراتيه المرتقبتين في «دوري أبطال آسيا 2».