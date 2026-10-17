عجمان يترقب التقرير الطبي للاعبيه قبل مواجهة الشارقة

يترقب الجهاز الفني لفريق عجمان، اليوم، التقرير الطبي الخاص بعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لتحديد مدى جاهزيتهم للمشاركة في مواجهة الشارقة، المقررة غداً، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين، في ظل معاناة بعض العناصر من الإجهاد العضلي والكدمات عقب مواجهة أربيل العراقي في دوري أبطال الخليج للأندية.

وكان الجهاز الفني قد فضّل إراحة عدد من اللاعبين خلال الساعات الـ48 الماضية، والاكتفاء ببرامج استشفائية، على أن تتحدد مشاركتهم في التدريبات الأخيرة وفقاً لنتائج الفحوص الطبية، ومدى استجابتهم لبرامج التعافي، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إمكانية الاستعانة بهم أمام الشارقة.

وقال مدير فريق عجمان، محمد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «إن ضغط المباريات يمثل تحدياً للفريق خلال الفترة الحالية، في ظل خوض مباراة كل ثلاثة إلى أربعة أيام، وهو ما يفرض أعباء بدنية إضافية على اللاعبين، ويستدعي التعامل بحذر مع حالات الإجهاد العضلي».

وأضاف أن لاعبي عجمان بذلوا جهداً بدنياً كبيراً خلال مواجهة أربيل، التي انتهت بفوز الفريق 5-4 في مستهل مشواره بالبطولة الخليجية للأندية، مشيراً إلى أن التنافس القوي الذي شهدته المباراة أسهم في زيادة المجهود البدني الذي بذله اللاعبون.

وأكد حسين أن «الفوز على أربيل يمثل دفعة معنوية مهمة للفريق، رغم الظروف البدنية التي يمر بها عدد من اللاعبين، معرباً عن أمله في أن ينعكس هذا الانتصار إيجاباً على أداء الفريق أمام الشارقة، في المباراة التي يتطلع عجمان إلى الخروج منها بنتيجة إيجابية، لمواصلة مشواره في المسابقات الثلاث التي ينافس فيها، وهي دوري المحترفين وكأس المحترفين والبطولة الخليجية للأندية».

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيعمل على إدارة حالة الإجهاد البدني بحذر، وفقاً لاحتياجات الفريق وجاهزية اللاعبين، لافتاً إلى امتلاك عجمان مجموعة من العناصر القادرة على تعويض أي غيابات محتملة، بما يمنح الجهاز الفني خيارات متعددة للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة.