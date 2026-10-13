غوران: عجمان لن يكتفي بالمشاركة الخليجية الأولى ويستهدف التأهل

أكد مدرب عجمان، الصربي غوران توفغدزيتش، أن فريقه يستهدف التأهل إلى الدور الثاني في مشاركته التاريخية الأولى ببطولة الأندية الخليجية لكرة القدم، مشيراً إلى أن اللاعبين يدخلون المواجهة أمام أربيل العراقي، المقررة عند الثامنة من مساء غدٍ الأربعاء، بدوافع كبيرة ورغبة في تحقيق بداية إيجابية.

وقال غوران في المؤتمر الصحافي قبل المباراة إن المشاركة الخليجية تمثل محطة مهمة في تاريخ النادي، بعدما كان حلم التأهل إلى البطولات الخارجية ومنها دوري أبطال آسيا، يشكل هدفاً للفريق.

وأضاف: «هذه البطولة مهمة جداً للنادي، وأعتقد أن جميع اللاعبين سعداء بهذه المشاركة، ويتمتعون بدوافع كبيرة وطاقة إيجابية، والجميع ينتظر بفارغ الصبر انطلاق المباراة».

وأوضح المدرب الصربي أن المنافسة لن تكون سهلة في ظل وجود فرق قوية ضمن مجموعة عجمان، قائلاً: «هدفنا بالتأكيد هو التأهل إلى الدور الثاني، رغم وجود منافسين أقوياء في مجموعتنا، ما يجعل المهمة صعبة، لكننا نثق بقدرات فريقنا، ونتطلع إلى تقديم مستويات جيدة والمنافسة بقوة على اللقب».

وشدد غوران على ضرورة التعامل بجدية مع فريق أربيل، معتبراً أن التحضير الجيد ودراسة المنافس يمثلان جزءاً أساسياً من الاستعداد للمباراة، في ظل ما يمتلكه الفريق العراقي من تنظيم جماعي وقدرات فردية يمكن أن تشكل خطورة على عجمان.

وأضاف: «درسنا المنافس بصورة جيدة، فأربيل فريق منظم ويلعب بطريقة جماعية، كما يضم لاعبين يمتلكون مهارات فردية مميزة، وعلينا أن نحترمه وأن ندخل المباراة بالشكل المناسب، لأن احترام المنافس ومعرفة نقاط قوته يساعداننا على وضع الخطة المناسبة والتعامل مع مجريات اللقاء».

وتابع: «نحن نركز على فريقنا وعلى الطريقة التي نريد أن نلعب بها، ونسعى إلى تنفيذ أفكارنا داخل الملعب، مع المحافظة على التوازن والالتزام بالواجبات الدفاعية والهجومية، فمثل هذه المباريات تحتاج إلى التركيز وعدم ارتكاب الأخطاء، خصوصاً في البدايات، لأن النتيجة الإيجابية في المباراة الأولى قد تمنح الفريق دفعة مهمة في بقية المشوار».

ودعا غوران جماهير عجمان وأهالي الإمارة إلى مساندة الفريق في ظهوره الخارجي الأول، مؤكداً أهمية الدعم الجماهيري في منح اللاعبين الحافز اللازم لتقديم أداء إيجابي وتحقيق نتيجة تعزز حظوظهم في بداية المشوار.

وقال: «ندعو جماهير عجمان إلى مساندتنا ومنحنا الطاقة الإيجابية، لأن الفريق يحتاج إلى هذا الدعم في مباراة تاريخية بالنسبة للنادي، نحن نحترم المنافس، وندرك أهمية المواجهة، لكننا نلعب على أرضنا ونتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهيرنا وتمنحنا دفعة قوية في البطولة».