125 بطاقة حصيلة 42 مباراة في الدوري.. «6 حمراء فقط»

كشفت إحصائية رسمية رصدتها «الإمارات اليوم» أن عدد البطاقات الصفراء خلال الجولات الست الأولى لدوري المحترفين بلغ 119 بطاقة، مقابل 6 بطاقات حمراء، بإجمالي 125 بطاقة في 42 مباراة.

ووفقاً للإحصائية، تصدّر فريق حتا قائمة الفرق الأكثر حصولاً على البطاقات الحمراء برصيد بطاقتين، فيما حصلت أندية العين وكلباء وبني ياس والشارقة على بطاقة حمراء واحدة لكل منها.

وتصدر النصر والشارقة قائمة أكثر الفرق حصولاً على البطاقات الصفراء برصيد 13 بطاقة لكل منهما، فيما حل الظفرة في المركز الثاني برصيد 12 بطاقة، وجاء عجمان ثالثاً بـ10 بطاقات، مقابل 9 بطاقات لكل من الوحدة والجزيرة وكلباء ويونايتد، و8 بطاقات لكل من شباب الأهلي وبني ياس، و7 بطاقات للعين، وست للوصل، وثلاثة لكل من حتا وخورفكان.

من جهته، أكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم، أحمد الشامسي، أن هناك ثلاثة أسباب وراء قلة البطاقات الحمراء في الدوري خلال الجولات الست الماضية أبرزها ارتفاع مستوى الوعي بين اللاعبين بخطورة الحصول على البطاقات الحمراء، باعتبار أن فرقهم هي التي تدفع ثمن طردهم، إلى جانب قلة التدخلات العنيفة حتى الآن، كون المنافسة لاتزال في بدايتها، فضلاً عن تراجع السلوك المشين الذي يستوجب إشهار البطاقة الحمراء.

وقال الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»: «هذا الأمر يصب في مصلحة الدوري الإماراتي»، واصفاً إياه بالقوي والمتميز بسرعة اللعب وعدم إهدار الوقت.

وأوضح: «بالنسبة للبطاقات الحمراء، فإن ثقافة اللاعبين تغيرت في هذا الخصوص، وأصبح لديهم وعي كبير، وباتوا يتعاملون بحذر أكبر تفادياً للحصول على البطاقات الحمراء، حتى لا تتضرر فرقهم من هذا الأمر».

وأضاف: «حصول أي لاعب على البطاقة الصفراء يعد رادعاً له لعدم تكرار المخالفة، ونلاحظ أن الفرق تقوم باستبدال أي لاعب يحصل على بطاقة صفراء خلال المباراة، خشية حصوله على الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء إذا استمر في اللعب. ويعد هذا الأمر أحد الأساليب التي ينتهجها المدربون في التعامل مع أحداث المباريات، من خلال استبدال اللاعب الذي يحصل على بطاقة صفراء، سواء على مستوى كأس العالم أو البطولات القارية والمحلية، تفادياً لطرد أي لاعب في حال حصوله على الإنذار الثاني خلال المباراة». وأوضح: «بالنسبة للبطاقات الصفراء، فإن النسبة لا تعد مرتفعة جداً، لاسيما أنه لم تمر على المسابقة سوى ست جولات فقط حتى الآن، وهذا مؤشر على وجود قوة في الالتحامات بين اللاعبين خلال المباريات التي تشهد تنافساً عالياً على الكرة. وفي بعض الأحيان، يخطئ اللاعب في تقدير الكرة، فيقوم بتدخل غير متعمد تجاه اللاعب المنافس، فيحصل على بطاقة صفراء».

وتابع الشامسي: «هناك سبب آخر أيضاً لكثرة البطاقات الصفراء، وهو حدة المنافسة بين الفرق، إذ نلاحظ أن فرق المقدمة متقاربة في ترتيب جدول الدوري، من المركز الأول حتى السادس، حيث يتصدر الجزيرة برصيد 14 نقطة، ويأتي شباب الأهلي والوصل والعين في المراكز الثاني والثالث والرابع على التوالي برصيد 13 نقطة لكل منهم، فيما يحتل الوحدة والشارقة المركزين الخامس والسادس برصيد 12 نقطة لكل منهما».

وأشار أحمد الشامسي إلى أن قوة التنافس بين الفرق غالباً ما تنعكس على ارتفاع حصيلة الأهداف والبطاقات الصفراء والحمراء، لكن اللافت في هذه الجولات هو انخفاض عدد البطاقات الحمراء.