عادل الحوسني: لم أكن أعلم أنني على أعتاب 100 مباراة بشباك نظيفة

أكد حارس مرمى الشارقة، عادل الحوسني، أنه لم يكن يعلم أنه على أعتاب إنجاز تاريخي في دوري المحترفين لكرة القدم، يتمثل في بلوغ 100 مباراة بشباك نظيفة، بعدما استقبل هدفاً خلال فوز فريقه على عجمان 3-1، أول من أمس، في ختام الجولة السادسة لدوري المحترفين.

وأسهم خطأ ارتكبه الحوسني في استقبال الهدف الأول لعجمان، قبل أن ينتفض الشارقة بعد الاستراحة ويسجل ثلاثة أهداف.

وقال الحوسني لـ«الإمارات اليوم» إنه لم يكن يدرك أن مواجهة عجمان تمثل فرصة لبلوغ هذا الرقم، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 99 مباراة بالمسابقة بقميصي الوحدة والشارقة، ليؤجل الهدف الذي استقبله فرصة الوصول إلى الحاجز التاريخي.

وأضاف: «لا أتابع إحصاءاتي الشخصية بصورة مستمرة، وآخر رقم أتذكره في عدد المباريات التي حافظت خلالها على نظافة شباكي في دوري المحترفين كان 96 مباراة، ولم أتابع الأرقام والإحصاءات الخاصة بي بعد ذلك».

وعن مجريات المباراة، أقر الحوسني بأن الشارقة لم يظهر بالمستوى المنتظر في الشوط الأول، قبل أن يتحسن أداء الفريق بعد الاستراحة، عقب إجراء التبديلات وتصحيح بعض الجوانب التي لم تكن على النحو المطلوب.

وقال: «لم نقدم المطلوب في الشوط الأول، لكننا تحدثنا معاً بين الشوطين لتصحيح المستوى، فالشارقة فريق بطل، ويجب ألا يظهر بتلك الصورة دون رد فعل إيجابي، وبالفعل قدم الفريق أداء أفضل، وتمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف، بخلاف الفرص الأخرى التي أهدرها المهاجمون وأنقذها دفاع عجمان».

وتطرق الحوسني إلى الخطأ الذي أسهم في استقبال شباكه الهدف الأول، وقال: «طلبت من المدافع التحرك إلى مساحة مناسبة حتى أتمكن من تمرير الكرة إليه بصورة صحيحة، لكن ما حدث أن اللقطة تطورت على نحو مختلف، ولم تسر الأمور كما كنت أتوقع، وهذه أمور واردة في كرة القدم، إذ يمكن لأي لاعب أن يرتكب خطأ خلال المباراة، سواء كان حارس مرمى أو مدافعاً أو لاعباً في أي مركز آخر. والأهم أن يتعامل اللاعب مع مثل هذه المواقف بهدوء، وألا يسمح للخطأ بالتأثير في تركيزه، وأن يواصل أداء واجباته ومساعدة الفريق، خصوصاً أن المباريات تشهد ضغوطاً مختلفة، وتتطلب من الجميع المحافظة على التركيز حتى صافرة النهاية».

وحول ما إذا كان الفوز على عجمان قد أعاد الشارقة إلى أجواء المنافسة على لقب الدوري، أكد الحوسني أن المنافسة على البطولات تمثل هدفاً دائماً للفريق، وقال: «يدخل الشارقة كل موسم بهدف المنافسة على جميع البطولات، باعتبار أن طموحنا الدائم يتمثل في الذهاب بعيداً في مختلف المسابقات. ووجود الفريق في المنافسة على اللقب هو الأمر الطبيعي، وخلاف ذلك يكون استثناءً».

وأضاف أن المنافسة على البطولات تتطلب المحافظة على مستوى الأداء طوال الموسم، والتعامل مع المباريات بالجدية نفسها، بصرف النظر عن طبيعة المنافس أو موقعه في جدول الترتيب في ظل تقارب المستويات وصعوبة المواجهات في المسابقات المحلية.

واختتم بالتأكيد أن «تحقيق الأهداف المرسومة يحتاج إلى تكاتف جميع عناصر الفريق من لاعبين وجهاز فني، إلى جانب الاستفادة من المباريات السابقة ومعالجة الأخطاء، بما يساعد على تحسين الأداء وتجنب تكرار الهفوات التي قد تؤثر في النتائج».

عادل الحوسني:

• يمكن لأي لاعب أن يرتكب خطأ، سواء كان حارس مرمى أو مدافعاً.

• المنافسة على لقب الدوري أمر طبيعي، وخلاف ذلك يكون استثناء.