غوران: الفوز على أربيل العراقي بدوري أبطال الخليج يتجاوز النقاط الثلاث

اعتبر مدرب عجمان، الصربي غوران توفيغدزيتش، أن الفوز المثير لفريقه على أربيل العراقي 5-4، الأربعاء، في مستهل مشواره ضمن المجموعة الثالثة من بطولة الأندية الخليجية لكرة القدم، يمثل دفعة معنوية كبيرة لـ«البرتقالي»، في ظهوره الأول على الساحة الخارجية، ويعزز طموحاته في بلوغ الدور الثاني.

وقال غوران لـ"الامارات اليوم" إن الانتصار يحمل قيمة كبيرة لجماهير عجمان وإدارته وكل محبيه، ويتجاوز النقاط الثلاث فالجميع كان بحاجة إلى مثل هذا الفوز المعنوي من أجل مواصلة المشوار في البطولة وتحقيق هدف التأهل إلى المرحلة الثانية.

وأضاف :"أن عجمان لم يظهر بالمستوى المطلوب في بداية اللقاء، في ظل الضغوط التي تعرض لها اللاعبون والاندفاع غير المحسوب، وهو ما كلف الفريق استقبال ثلاثة أهداف، قبل أن يتمكن من استعادة توازنه تدريجياً".

وأشار إلى أن الهدف الذي سجله فيكتور هنريكي قبل نهاية الشوط الأول، ليقلص الفارق إلى 2-3، منح اللاعبين دفعة معنوية مهمة قبل التوجه إلى غرف الملابس، وأسهم في إبقاء الفريق ضمن أجواء المباراة، رغم البداية الصعبة.

وأوضح مدرب عجمان أن فريقه نجح خلال الشوط الثاني في تدارك العديد من الأخطاء، خصوصاً على مستوى التمركز والتنظيم الدفاعي، ما ساعده على العودة إلى المباراة بصورة أفضل، والتعامل مع مجرياتها بصورة أكثر فاعلية".

وأشاد غوران بإصرار لاعبيه على مواصلة القتال حتى النهاية، رغم استقبال الهدف الرابع في توقيت حساس، مؤكداً أن الفريق لم يستسلم، وتمكن من الرد بهدفين وحسم المواجهة لمصلحته في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.

وختم: "هذا الانتصار يمثل فوزاً غالياً لجميع اللاعبين، لما يحمله من أهمية معنوية في بداية المشوار الخليجي، اذ نتطلع إلى البناء على هذه البداية لمواصلة المنافسة وتحقيق طموحات النادي وجماهيره بالوصول إلى ابعد نقطة في البطولة".