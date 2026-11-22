أكد لاعب فريق عجمان، ليثري سيلفا، أن الأخطاء التي ارتكبها فريقه خلال الشوط الأول كانت السبب الرئيس وراء الخسارة أمام شباب الأهلي بنتيجة 1-3، مشيراً إلى أن مواجهة فريق بحجم شباب الأهلي تتطلب تركيزاً كبيراً طوال المباراة، لأن الأخطاء أمامه تكون مكلفة للغاية.

وكان عجمان قد خسر أمام مضيفه شباب الأهلي، أول من أمس، على استاد راشد بدبي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين، في مباراة شهدت تسجيل سيلفا هدف فريقه الوحيد، إلى جانب إكمال شباب الأهلي اللقاء بـ10 لاعبين.

وقال سيلفا، لـ«الإمارات اليوم»، إنه يجد صعوبة في تفسير المستوى الذي ظهر به عجمان خلال الشوط الأول، خصوصاً أن الفريق لم يتمكن من تقديم الأداء الذي كان يطمح إليه أمام منافس يمتلك إمكانات كبيرة.

وأضاف: «من الصعب أن أشرح ما حدث في المباراة، خصوصاً في الشوط الأول، لم نتمكن من إيجاد الطريقة المناسبة للعب، ولم نقدم المستوى الذي كنا نريده، وعندما تواجه فريقاً مثل شباب الأهلي، لا يمكنك ارتكاب الأخطاء، لأنه يستغلها سريعاً ويسجل الأهداف، وبعد ذلك تصبح المباراة أكثر صعوبة».

وأوضح أن عجمان نجح في تحسين أدائه خلال الشوط الثاني، خصوصاً بعد النقص العددي في صفوف شباب الأهلي، وهو ما منح الفريق فرصة للضغط ومحاولة العودة إلى المباراة.

وتابع: «تحسن مستوانا كثيراً في الشوط الثاني، خصوصاً بعدما أصبح المنافس يلعب بـ10 لاعبين، وحاولنا استغلال الموقف والعودة في النتيجة، لكن الأمور لم تسر بالشكل الذي كنا نتمناه».

وعن عدم قدرة عجمان على استثمار هدف تقليص الفارق والنقص العددي للمنافس، قال سيلفا إن اندفاع الفريق للهجوم بحثاً عن التعادل تسبب في ترك مساحات كبيرة استغلها شباب الأهلي لتسجيل الهدف الثالث.

وأضاف: «عندما تكون متأخراً في النتيجة، يصبح عليك التقدم للهجوم ومحاولة التسجيل، لكن ذلك يمنح المنافس مساحات يمكنه استغلالها، وهذا ما حدث في الهدف الثالث، إلى جانب بعض الأخطاء التي ارتكبناها».

ورفض سيلفا تحميل أي لاعب مسؤولية الخسارة، مؤكداً أن الفريق يتحمل النتيجة بصورة جماعية.

واختتم تصريحاته قائلاً: «لا أريد تحديد من أخطأ ومن لم يخطئ، فنحن مجموعة واحدة ونتحمل المسؤولية جميعاً. أثق تماماً بفريقي، وعلينا العمل بجدية أكبر من أجل العودة إلى تحقيق النتائج الإيجابية وحصد النقاط في الدوري، خصوصاً أننا قدمنا مستويات جيدة في المباريات الماضية».