بلال يوسف: فوز عجمان على كاظمة خطوة مهمة.. والتأهل لم يُحسم

أكد لاعب عجمان، بلال يوسف، أن الفوز على كاظمة الكويتي، أمس، بنتيجة 2-1، في الجولة الثانية من دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، يمثل خطوة مهمة في طريق التأهل إلى الدور الثاني، لكنه لم يحسم بطاقة العبور حتى الآن، في ظل تبقي أربع مباريات في دور المجموعات.

وقال اللاعب، في تصريحات بعد المباراة، التي أقيمت على استاد الصداقة والسلام في الكويت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، إن عجمان دخل المباراة بتركيز عالٍ ورغبة واضحة في التسجيل منذ الدقائق الأولى، وهو ما تُرجم إلى هدف مبكر أسهم في منح اللاعبين الثقة، ومكّن الفريق من فرض أفضليته على مستوى الأداء والنتيجة خلال الشوط الأول.

وأضاف: «التقدم المبكر منح عجمان دفعة معنوية مهمة، وساعده على تقديم أداء جيد في النصف الأول من اللقاء، بفضل استثمار الفرص التي أتيحت له والخروج بأفضلية مريحة على مستوى النتيجة قبل الاستراحة».

وأشار إلى أن تراجع أداء الفريق نسبياً في الشوط الثاني قد يكون مرتبطاً بالإجهاد، أو برغبة كاظمة في العودة إلى المباراة، خصوصاً أنه كان يلعب على أرضه وبين جماهيره، لكننا نجحنا في العودة بالنقاط الثلاث.

وكان عجمان قد واصل انطلاقته المثالية في دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الثاني تواليا في البطولة، رافعاً رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة.

وفرض عجمان أفضليته منذ بداية اللقاء، وترجم انطلاقته القوية إلى هدف التقدم عبر لورنسي، الذي استثمر هجمة مرتدة منظمة صنعها وليد أزارو، وأسكن الكرة على يسار حارس كاظمة «4»، وعزز وليد أزارو، من تقدم فريقه بعدما ارتقى لركنية وحولها برأسه إلى الشباك، مانحاً فريقه أفضلية مريحة قبل نهاية الشوط الأول «37»، ونجح البديل تروليس كنول في تقليص الفارق للفريق الكويتي، مستفيداً من خطأ دفاعي في صفوف عجمان «57».