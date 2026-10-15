إشادة عراقية بحفاوة استقبال عجمان في البطولة الخليجية.. ووعد بردّ مماثل في الإياب

غادرت بعثة أربيل العراقي إمارة عجمان بانطباع إيجابي عن حفاوة الاستقبال التي حظيت بها منذ وصولها لمواجهة «البرتقالي» في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة الأندية الخليجية لكرة القدم، مشيدة بتعاون إدارة نادي عجمان وتسهيلها مهمة الفريق وجماهيره المرافقة، من دون مواجهة أي عقبات خلال وجودها في الإمارات.

وأكدت مدرب أربيل العراقي لؤي صلاح أن ما وجدته من ترحاب وتعاون يعكس عمق العلاقات بين الناديين، متعهدة بأن تحظى بعثة عجمان باستقبال مماثل من الحفاوة والاهتمام عند حلول موعد مباراة الإياب في العراق.

ومن الناحية الفنية، أعرب صلاح عن رضاه عن أداء فريقه أمام عجمان، رغم الخسارة بنتيجة 4-5، مشيراً إلى أن فريقه كان قادراً على الخروج بنقطة على الأقل، لولا الأخطاء التي ارتكبها، خصوصاً في التعامل مع الكرات الثابتة.

وقال صلاح إن أربيل قدم مباراة جيدة وأظهر لاعبوه شجاعة كبيرة، رغم صعوبة المواجهة أمام عجمان، الذي وصفه بالفريق المنظم وصاحب الإمكانات الفردية العالية، لافتاً إلى أن اللعب على أرض المنافس وأمام جماهيره زاد من صعوبة المهمة.

وأضاف: «أنا راضٍ عن الأداء الذي قدمه اللاعبون، لكنني لست راضياً عن النتيجة، فقد كان بإمكاننا الخروج بنقطة على الأقل. قدمنا مباراة جيدة، ولعبنا بشجاعة، وأعتقد أن الفريق قادر على تقديم مستوى أفضل في المباريات المقبلة».

وأوضح أن فريقه درس عجمان جيداً قبل المباراة، وحدد نقاط قوته وضعفه، وعمل على استغلال الجوانب التي يمكن أن تمنحه الأفضلية، لكنه أشار إلى أن ظروف المباراة أثرت في لاعبيه، خصوصاً من الناحية البدنية.

وقال: «كنا نعرف نقاط القوة والضعف لدى عجمان، وحللنا أداءه وعملنا على استغلال نقاط ضعفه، لكننا خسرنا ثلاثة لاعبين مؤثرين، خصوصاً في خط الدفاع، كما أن الظروف الجوية فرضت مجهوداً بدنياً مضاعفاً على اللاعبين، وأثرت في تركيزهم خلال بعض فترات المباراة».

وأضاف أن الإرهاق كان أحد العوامل التي أثرت في أداء فريقه، مشيراً إلى أنه توقع عدم قدرة بعض اللاعبين على إكمال المباراة حتى الدقيقة 90، وهو ما حدث، في وقت كان فيه الفريق قد استنفد تبديلاته.

وتابع: «استقبال هدفين من كرات ثابتة أمر غير معتاد بالنسبة لنا، فقد خضنا تسع مباريات في الدوري واستقبلنا خلالها أربعة أهداف فقط، بينها هدف من ركلة جزاء، لكننا تلقينا خمسة أهداف في مباراة واحدة أمام عجمان، وهذا يكشف عن مشكلة واضحة تحتاج إلى المعالجة».