تشيرين: الوحدة افتقد الطاقة.. والفجيرة لعب بروح قتالية

اعترف لاعب الوحدة آدم تشيرين بأن فريقه لم يقدم المستوى المأمول في الشوط الأول أمام الفجيرة في كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد أن افتقد الطاقة والحركة من دون كرة، ومنح منافسه الأفضلية في الصراعات الثنائية والكرات الثانية، قبل أن يرفع إيقاعه في الشوط الثاني ويحسم المواجهة بهدف دون رد، ليحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وقال تشيرين في تصريحات صحافية إن «الوحدة كان يدرك صعوبة المواجهة، بينما لعب الفجيرة بروح وأداء قتالي خلال المباراة»، مؤكداً أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته خلال الشوط الأول.

وأوضح أن «لاعبي الوحدة افتقدوا الطاقة المطلوبة، وتأخروا في الوصول إلى الكرات الثانية وكسب الالتحامات، إلى جانب قلة التحرك من دون كرة، ما صعّب مهمة زملائه في الخط الخلفي عند محاولة بناء اللعب وإيجاد خيارات للتمرير».

وأضاف أن «الفريق نجح في معالجة هذه الجوانب بعد الاستراحة، ورفع نسق اللعب وصنع مزيداً من الفرص»، موضحاً أن «اللاعبين واصلوا المحاولة لقناعتهم بأن زيادة الإيقاع ستمنحهم فرصاً للتسجيل، وهو ما تحقق في الدقائق الأخيرة».

وشدد تشيرين على أن مباريات الكأس لا تخلو من التحديات، وأنه لا توجد مواجهات سهلة، معرباً عن احترامه للفجيرة الذي قدم أداءً جيداً وقاتل حتى النهاية، قبل أن يحسم الوحدة بطاقة التأهل لمصلحته.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80 بالحل الفردي، عندما أطلق تشيرين تسديدة من خارج منطقة الجزاء، أنقذ بها الوحدة من مفاجأة محتملة أمام الفجيرة، الذي صمد طويلاً وقدم أداءً تنافسياً صعّب مهمة الفريق الضيف، قبل أن يتوج صاحب الهدف مجهوده بجائزة أفضل لاعب في المباراة.