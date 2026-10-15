الوحدة يتجاوز غياب 5 لاعبين مؤثرين.. ويقهر ناساف

تجاوز الوحدة غياب خمسة من لاعبيه المؤثرين، وعاد بفوز ثمين من ملعب مضيفه ناساف الأوزبكي بنتيجة 2-1، أمس، على الملعب المركزي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، ليحقق «العنابي» انتصاره الثاني على التوالي، ويرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة.

وخاض «أصحاب السعادة» المواجهة في غياب عمر خريبين وعلاء زهير بسبب الإجهاد العضلي، وريني ريفاس وزايد الحمادي للإصابة، إلى جانب موسى ديارا الذي غاب بسبب وعكة صحية، وفقاً لما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» قبل انطلاق المباراة.

وأثبت الوحدة قدرته على التعامل مع الغيابات، بعدما حسم المواجهة خارج أرضه، مواصلاً انطلاقته القوية في البطولة القارية، عقب فوزه في الجولة الأولى على الكويت الكويتي بنتيجة 3-2، في مباراة قلب خلالها تأخره بهدفين إلى انتصار مثير.

وفرض الوحدة أفضليته في الشوط الأول، وافتتح فاكوندو دانيال التسجيل في الدقيقة 23، مستفيداً من تمريرة زميله إبراهيما ديارا، قبل أن يهدر ناساف فرصة إدراك التعادل (38)، عندما أخفق لاعبه عبدالواحد نعماتوف في ترجمة ركلة جزاء إلى هدف، بعدما تصدى لها حارس الوحدة فاكوندو إنسفران بنجاح.

واستغل «العنابي» الارتباك الذي أعقب ركلة الجزاء المهدرة، ليعزز تقدمه بعد دقيقة واحدة، عندما عاد فاكوندو دانيال إلى هز الشباك (39)، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني، إثر تمريرة من آدم سيرن، لينهي الوحدة الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد، ومع بداية الشوط الثاني، أجرى ناساف تبديلات بحثاً عن العودة إلى المباراة، ونجح البديل بوبير عبدهوليكوف في تقليص الفارق سريعاً (47)، بعدما استثمر تمريرة البديل ساردوربيك بخروموف.