الجزيرة والوحدة يخوضان اختباراً بحرينياً في «أبطال آسيا 2»

تخوض أندية الإمارات والبحرين مواجهتين بطابع خليجي اليوم، عندما يستقبل الجزيرة شقيقه المحرق، ويحل الوحدة ضيفاً على الخالدية، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، في مباراتين تتباين فيهما حسابات ممثلي الإمارات بين تعزيز الصدارة ومواصلة حصد العلامة الكاملة.

ويستهدف الجزيرة تعزيز موقعه في صدارة المجموعة الثانية، عندما يستقبل المحرق البحريني في الساعة الثامنة مساءً على استاد محمد بن زايد، بعدما جمع أربع نقاط من فوز وتعادل، فيما يحتل ضيفه المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ما يمنح المواجهة أهمية في سباق المنافسة على بطاقتي التأهل.

ويدخل «فخر أبوظبي» اللقاء بمعنويات مرتفعة، عقب تأهله إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة بفوزه على عجمان بهدف دون رد، متطلعاً إلى استثمار هذه الدفعة لتحقيق انتصار جديد يوسع به الفارق مع منافسيه، ويعزز حظوظه في مواصلة مشواره القاري من موقع الصدارة.

وفي المواجهة الثانية، يحل الوحدة ضيفاً على الخالدية البحريني، في الساعة 10:15 مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد البحرين الوطني، ساعياً إلى تحقيق انتصاره الثالث توالياً والاقتراب خطوة إضافية من حسم تأهله إلى الدور المقبل.

ويتصدر «العنابي» ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط من انتصارين، فيما يحتل الخالدية المركز الأخير بنقطة واحدة، ما يمنح ممثل الإمارات فرصة لتعزيز موقعه في القمة ومواصلة بدايته المثالية في البطولة.

ويأمل الوحدة ترجمة الدفعة المعنوية التي اكتسبها من تأهله إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة على حساب الفجيرة إلى نتيجة إيجابية جديدة، تعزز مسيرته في المنافسات القارية وتدعم حضوره في الاستحقاقات المحلية.