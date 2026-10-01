«ديربي أبوظبي» يجمع بني ياس والوحدة

تتجه الأنظار اليوم إلى ثلاث مواجهات في انطلاقة الجولة الثانية من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، وتبرز بينها ثلاثة عناوين مختلفة، إذ يبحث الوحدة عن استعادة حسه التهديفي في ديربي أبوظبي أمام بني ياس، فيما يلتقي الشارقة والظفرة في مواجهة لكسر سلاسل الخسائر، ويلتقي يونايتد وحتا في مواجهة تجمع بين الوافدين الجديدين إلى دوري المحترفين.

بني ياس - الوحدة

يواجه الوحدة تحدياً هجومياً في «ديربي أبوظبي» أمام بني ياس، عندما يحل ضيفاً على استاد الشامخة في الساعة 7:45 مساء، إذ يدخل «العنابي» المباراة بعدما غاب عن التسجيل في آخر ثلاث مباريات له بكأس الرابطة، رغم قيامه بـ28 تسديدة، بينها ست تسديدات على المرمى. وسيكون الوحدة مطالباً بكسر هذه السلسلة قبل أن تتحوّل إلى رقم سلبي جديد في تاريخه بالبطولة، إذ لم يسبق له أن فشل في التسجيل خلال أربع مباريات متتالية بكأس رابطة المحترفين، كما يبحث عن تعويض خسارته بهدف نظيف في الجولة الأولى أمام جاره الجزيرة.

في المقابل، يدخل بني ياس المواجهة بمعنويات أفضل بعدما استهل مشواره بالفوز على الظفرة 3-1، ويتطلع إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، رغم سجله المتواضع على أرضه في البطولة، إذ حقق فوزاً واحداً فقط في آخر 10 مباريات، مقابل أربعة تعادلات وخمس هزائم.

الشارقة - الظفرة

سيكون الشارقة والظفرة أمام مواجهة لكسر سلسلة من النتائج السلبية، عندما يلتقيان على استاد الشارقة في الساعة 5:15 مساء، بعدما خسر الفريقان مباراتهما الأولى في البطولة.

ويبحث «الملك» عن إيقاف سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في كأس الرابطة، وهي أطول سلسلة خسائر له في البطولة منذ الفترة بين عامي 2018 و2019، عندما خسر ثماني مباريات توالياً.

وفي الجهة المقابلة، يسعى الظفرة إلى وضع حد لسلسلة خسائره خارج ملعبه، بعدما خسر آخر أربع مباريات له في كأس الرابطة، وسيكون أمام فرصة لتفادي معادلة أسوأ سلسلة له خارج أرضه في البطولة، عندما تلقّى خمس هزائم متتالية بين عامي 2014 و2015.

وكان الشارقة قد خسر أمام عجمان 2-3 في الجولة الأولى، فيما سقط الظفرة أمام بني ياس 1-3، لتصبح مواجهة اليوم فرصة للفريقين لاستعادة التوازن.

يونايتد - حتا

يستقبل يونايتد ضيفه حتا على استاد آل مكتوم في الساعة 5:15 مساء، في مواجهة بمثابة اختبار بين الوافدين الجديدين إلى دوري المحترفين، في مباراة يبحث خلالها الفريقان عن انتصار يمنح أحدهما دفعة مبكرة في كأس الرابطة.

وتحمل المواجهة أفضلية تاريخية لحتا، الذي تفوق في أربع مواجهات سابقة أمام يونايتد بدوري الدرجة الأولى بانتصارين، مقابل فوز واحد ليونايتد، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

واستهل يونايتد مشواره في البطولة بالخسارة أمام النصر 1-3، بينما انتزع حتا تعادلاً مثيراً أمام شباب الأهلي 2-2.

ويتطلع حتا إلى تحسين سجله خارج ملعبه في كأس الرابطة، بعدما غاب عن الفوز في آخر ست مباريات خارج أرضه، مكتفياً بتعادلين وأربع هزائم، فيما حقق فوزاً واحداً فقط في آخر 11 مباراة خاضها خارج ملعبه في البطولة، مقابل ثلاثة تعادلات وسبع هزائم.