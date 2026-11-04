التأهل المبكر يغري الوحدة والجزيرة في «أبطال آسيا 2»

تلوح فرصة ذهبية أمام الوحدة والجزيرة لبلوغ الدور ثمن النهائي مبكراً في «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم، عندما يستضيف الأول الخالدية البحريني، ويحل الثاني ضيفاً على المحرق البحريني، اليوم، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في مواجهتين يدخلهما ممثلا الكرة الإماراتية بحسابات مختلفة لبلوغ الدور المقبل.

الوحدة - الخالدية

يضع الوحدة بطاقة التأهل نصب عينيه عندما يستقبل الخالدية، في الساعة 8:00 مساء بتوقيت الإمارات، على استاد آل نهيان، إذ يضمن «العنابي» العبور رسمياً في حال فوزه، بصرف النظر عن نتيجة المواجهة الأخرى التي تجمع الكويت الكويتي وناساف الأوزبكي، كما يكفيه التعادل للتأهل، بشرط فوز الكويت أو تعادله أمام ناساف.

ويخوض «أصحاب السعادة» اللقاء متصدراً المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعدما حصد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات، سجل خلالها سبعة أهداف واستقبلت شباكه أربعة، متقدماً على الكويت صاحب المركز الثاني بست نقاط، فيما يتساوى ناساف والخالدية بنقطة واحدة، في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

ويتطلع الوحدة إلى استثمار أفضليته في المجموعة لحسم التأهل، قبل تحويل تركيزه إلى مواجهة العين، الأحد المقبل، في «ديربي أبوظبي» ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

المحرق - الجزيرة

يخوض الجزيرة اختباراً حاسماً أمام مضيفه المحرق، في الساعة 10:15 مساء بتوقيت الإمارات، على استاد البحرين الوطني، واضعاً نصب عينيه انتزاع بطاقة التأهل، بعدما جمع سبع نقاط وضعته في صدارة المجموعة الثانية.

وتتوقف إمكانية حسم «فخر أبوظبي» تأهله في هذه الجولة على نتيجة مواجهة أركاداغ التركمانستاني، وغولغوهار سيرجان الإيراني، التي تنطلق في الساعة 6:45 مساء بتوقيت الإمارات، ما يتيح له خوض مباراته بعد اتضاح نتيجة منافسيه، إذ يضمن الجزيرة العبور في حال فوزه على المحرق وخسارة غولغوهار.

ويحتل أركاداغ المركز الثاني بأربع نقاط، يليه المحرق بثلاث نقاط، ثم غولغوهار بنقطتين، ما يبقي الصراع على البطاقة الثانية مفتوحاً، في وقت يملك الجزيرة فرصة تعزيز موقعه في الصدارة وحسم تأهله قبل جولتين من ختام مرحلة المجموعات.