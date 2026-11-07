10 لاعبين يغيبون عن الجولة الـ 8 للدوري بسبب الإيقاف والإصابة

تواجه ستة أندية بدوري المحترفين لكرة القدم تحدياً إضافياً في الجولة الثامنة، بعد أن تأكد غياب 10 لاعبين بسبب الإيقاف والإصابات، في قائمة يتصدرها العين الذي يعد الأكثر تضرراً بفقدانه أربعة من عناصره المؤثرة دفعة واحدة، قبل مواجهته المرتقبة أمام الوحدة في ديربي أبوظبي، فيما تشهد صفوف عجمان والظفرة انفراجة بعودة لاعبين بعد استيفاء عقوبة الإيقاف.

وتفصيلاً، يفتقد «الزعيم» في مواجهة مستضيفه الوحدة ضمن «ديربي أبوظبي»، خدمات لاعب المحور عبدالكريم تراوري بعد طرده في الجولة السادسة أمام شباب الأهلي إثر حصوله على بطاقتين صفراوين، ليغيب مباراة واحدة.

ويغيب عن العين مدافعه الصربي الشاب جورج سكوكو، الذي نال بطاقة حمراء مباشرة في مواجهة شباب الأهلي ضمن دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، ليُعاقب بالإيقاف مباراتين، تُنفذان في المسابقات المحلية التالية بعد خروج فريقه من البطولة.

ويستمر غياب المهاجم الدولي المغربي، سفيان رحيمي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة شباب الأهلي بكأس رئيس الدولة، إلى جانب المدافع مارسيل راتنيك، الذي يغيب للسبب نفسه بعدما أصيب في مواجهة خورفكان ضمن الجولة الثانية من الدوري.

وفي صفوف حتا، يغيب عن مواجهة خورفكان لاعبه حمدان البشر، الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة في لقاء النصر بالجولة الماضية، كما يستمر غياب زميله طحنون الزعابي، الذي تعرض للطرد في الجولة الخامسة خلال خسارة فريقه أمام الظفرة 1-2.

ويفقد يونايتد في مواجهة النصر خدمات لاعبه شافي بابيكا، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة حتا ضمن كأس رئيس الدولة، بسبب سوء السلوك، بعدما همس في أذن الحكم الرابع أثناء استبداله في الدقيقة 70.

وفي الشارقة، يغيب عن قمة شباب الأهلي لاعبه الدولي كايو لوكاس، حيث كانت إصابته قد تجددت بداية الموسم الحالي، ويخضع حالياً لبرنامج تأهيلي من أجل العودة للملاعب.

وفي صفوف شباب الأهلي، يستمر غياب الدولي يوري سيزار بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب في كأس الخليج العربي «خليجي»، بينما لن يغيب زميله سعيد عزت الله، رغم حصوله على بطاقة حمراء في المباراة ذاتها، نظراً لاستمرار فريقه في المنافسة على لقب الكأس.

وأما في الوحدة فيستمر غياب الحارس زايد الحمادي بداعي الإصابة، حيث كان قد خضع لعملية جراحية في وقت سابق.

وعلى صعيد اللاعبين المهددين بالإيقاف، تضم القائمة رباعي الشارقة إيجور كورنادو، وعثمان كمارا، وشيكينا دومبيا، وتشارلز مونجيندا، وثنائي الوحدة علاء زهير وعبدالله حمد، وثنائي يونايتد عثمان جمال وأنس كريمي، إلى جانب لاعب العين رامي ربيعة، ولاعب النصر عصام فائز، ولاعب الجزيرة ويليان روشا، ولاعب بني ياس فواز عوانة، ولاعب عجمان محمد ناصر، إذ يواجه هؤلاء خطر الغياب عن الجولة التالية في حال حصولهم على بطاقة صفراء جديدة.

وفي المقابل، يستعيد عجمان خدمات مهاجمه المغربي وليد أزارو في مواجهة بني ياس، بعدما استوفى عقوبة الإيقاف الناجمة عن تراكم البطاقات الصفراء، عقب غيابه عن لقاء الشارقة في الجولة الماضية.

وتتعزز صفوف الظفرة بعودة مدافعه يوسف المرزوقي في مواجهة كلباء، بعدما استوفى عقوبة الإيقاف للسبب ذاته، إثر غيابه عن مباراة فريقه أمام يونايتد في الجولة الماضية.