الفجيرة يحلم بمفاجأة الوحدة.. والنصر يواجه بني ياس

تدخل طموحات أربعة فِرَق اختباراً حاسماً في اليوم الثاني من دور الـ16 لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، إذ يطمح الفجيرة إلى مواصلة مغامرته، بعدما شق طريقه عبر التصفيات، لكنه يصطدم بالوحدة الساعي إلى استعادة لقب غائب منذ عام 2017، فيما يتواجه النصر وبني ياس في صدام مباشر، يضع بطاقة التأهل هدفاً وحيداً لكل منهما، ويُنهي مشوار الخاسر في المسابقة.

الفجيرة – الوحدة

يستقبل الفجيرة ضيفه الوحدة، في الساعة 16:55، على استاد الفجيرة، متسلحاً بطموح مواصلة مشواره في البطولة، بعدما انتزع بطاقة التأهل إلى دور الـ16 عبر التصفيات التي أُقيمت بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وتضع المواجهة أصحاب الأرض أمام اختبار أكثر صعوبة، في ظل مواجهة فريق من دوري المحترفين، ما يفرض عليهم الجمع بين الانضباط الدفاعي والقدرة على استثمار الفرص، إذا أرادوا تمديد مغامرتهم في المسابقة.

في المقابل، يدخل «العنابي» اللقاء بهدف مواصلة الطريق نحو الكأس التي غابت عن خزائنه منذ عام 2017، بعدما توج بها مرتين، كانت أولاهما عام 2000.

النصر – بني ياس

تتباين دوافع النصر وضيفه بني ياس، لكنها تتفق في هدف الحصول على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، وذلك حينما يصطدمان، في الساعة 20:00، على استاد آل مكتوم.

ويبحث النصر عن إضافة لقب خامس إلى سجله في كأس رئيس الدولة، بعدما توج بالبطولة أربع مرات أعوام 1985 و1986 و1989 و2015.

ومن جهته، يطمح بني ياس إلى مواصلة مشواره في البطولة، وتكرار إنجازه الوحيد بالتتويج باللقب عام 1992، في مواجهة يتطلب حسمها حضوراً قوياً على المستويين الذهني والبدني.