الوصل يعود من بني ياس «شامخاً» بهدفين وصدارة مؤقتة

اعتلى الوصل صدارة دوري المحترفين لكرة القدم مؤقتاً، بعدما عاد من ملعب «الشامخة» بفوز ثمين على مضيفه بني ياس بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة السادسة، ليواصل «الإمبراطور» مطاردة القمة ويضع منافسيه تحت الضغط قبل استكمال مباريات الجولة.

ورفع الوصل رصيده إلى 13 نقطة، متساوياً مع الجزيرة المتصدر والعين الوصيف، ومتقدماً عليهما بفارق الأهداف مؤقتاً، قبل أن يواجه «فخر أبوظبي» فريق كلباء الأحد، فيما يخوض «الزعيم» اختباراً صعباً أمام شباب الأهلي غداً السبت.

ومنح مهدي طارمي الوصل التقدم في الدقيقة 11، بعدما أنهى جملة هجومية متقنة بمواجهة حارس بني ياس فهد الظنحاني، قبل أن يضع الكرة في أقصى الزاوية اليمنى، معلناً عن بداية مثالية للفريق الضيف.

وعزز كاميرون بويرتاس تقدم الوصل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة1+45، بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء، سددها بقوة في الشباك، ومنح فريقه أفضلية مريحة قبل الاستراحة.

ولم يشهد الشوط الثاني فرصاً كثيرة، في ظل نجاح الوصل في الحفاظ على تقدمه وإدارة المباراة حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة قادته إلى الصدارة مؤقتاً.

في المقابل، ازدادت معاناة بني ياس، الذي تلقى خسارته الخامسة في ست جولات، ليبقى في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.