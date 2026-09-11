صمود دفاعي وعقم هجومي.. تعادل سلبي بين خورفكان وبني ياس في الدوري

خيّم التعادل السلبي على مواجهة خورفكان وضيفه بني ياس، التي أقيمت مساء اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم، في مباراة غابت عنها الأهداف رغم محاولات الفريقين لكسر الجمود.

ولم ينجح لاعبو الفريقين في استثمار الفرص المحدودة التي سنحت أمام المرميين، فيما لم تُحدث التبديلات الهجومية التي لجأ إليها المدربان التغيير المنتظر، لتنتهي المواجهة دون أهداف، ويحصل كل فريق على نقطة.

وبالنتيجة رفع خورفكان رصيده إلى 4 نقاط، بينما حصد بني ياس أول نقطة له في الموسم، منهياً سلسلة من أربع هزائم متتالية منذ انطلاق المسابقة.