بويرتاس: أحتاج مشاركات أكثر لبلوغ أفضل مستوياتي مع الوصل

أكد لاعب الوصل، الإسباني كاميرون بويرتاس، أن التسجيل في ظهوره الأول مع «الإمبراطور» منحه دفعة من الثقة، بعدما أسهم هدفه في الفوز على بني ياس بهدفين دون رد، أمس، على استاد الشامخة، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، مشيراً إلى حاجته إلى مزيد من المشاركات للوصول إلى أفضل مستوياته.

وقال بويرتاس في تصريحات صحافية عقب المباراة: «أنا سعيد جداً بهذا الهدف وبخوض مباراتي الأولى مع الفريق. أعتقد أنني أحتاج إلى المشاركة في مزيد من المباريات حتى أصل إلى أفضل مستوياتي، لكنني أشعر بالرضا، وقد ساعدني التسجيل على تعزيز ثقتي بنفسي، كما تمكنت من تقديم الإضافة للفريق».

وأضاف: «شعرت ببعض الإرهاق في نهاية المباراة، لكنها كانت مواجهة جيدة بالنسبة إليّ وللفريق، خصوصاً أنها لم تكن سهلة، والأهم أننا حصلنا على النقاط الثلاث».

وشدد بويرتاس على أهمية البناء على هذا الفوز ومواصلة حصد النقاط، مؤكداً أن تركيزه ينصب على تطوير مستواه ومساعدة الفريق في المباريات المقبلة.

وعن خطورة بني ياس الهجومية، أشار بويرتاس إلى سرعة مهاجميه ومهاراتهم، مؤكداً أهمية الخروج بشباك نظيفة، وقال: «بني ياس فريق جيد هجومياً، ويملك ثلاثة مهاجمين مميزين يتمتعون بالسرعة والمهارة والقدرة على التسديد، لكننا أنهينا المباراة بشباك نظيفة، وحققنا الفوز بهدفين دون رد».

وكان مهدي طارمي قد افتتح التسجيل للوصل في الدقيقة 11، قبل أن يعزز بويرتاس التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 13 نقطة ويعتلي الصدارة مؤقتاً بفارق الأهداف عن الجزيرة والعين، قبل استكمال مباريات الجولة السادسة.

في المقابل، بقي بني ياس في المركز الأخير بنقطة واحدة، بعدما تلقى خسارته الخامسة في ست جولات.