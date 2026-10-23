حسن العبدولي: فوز بني ياس على النصر أعاد الثقة للاعبين.. طموحنا الذهاب بعيداً في الكأس

اعتبر مدرب بني ياس، حسن العبدولي، أن الفوز على النصر 1-0، اليوم الجمعة، والتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم يمثلان دفعة معنوية مهمة لفريقه، بعدما خاض اللاعبون المواجهة برغبة واضحة في تغيير الصورة التي ظهروا بها خلال الفترة الماضية، واستعادة الثقة بأنفسهم قبل استئناف مشوار الدوري.

وأشاد العبدولي بالمجهود الذي بذله لاعبوه، مؤكداً أنهم تحملوا الضغوط وأظهروا انضباطاً تكتيكياً كبيراً، وتمسكوا برغبتهم في تحقيق الفوز، الذي يأمل أن يشكل نقطة انطلاق نحو نتائج أفضل في المرحلة المقبلة.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أشكر اللاعبين، فقد بذلوا مجهوداً كبيراً، وكانت لديهم رغبة واضحة في تغيير الصورة التي ظهرنا بها، ومنذ بداية الأسبوع، كانوا في قمة التركيز، وتحملوا الضغوط التي واجهتهم».

وأضاف أن المواجهة تجاوزت أهميتها المنافسة على بطاقة التأهل، إذ سعى اللاعبون إلى استعادة ثقتهم بأنفسهم، موضحاً: «ربما لم تكن هذه المباراة مجرد مواجهة في الكأس بالنسبة إلى اللاعبين، بل كانت فرصة لاستعادة الثقة بأنفسهم، وتجنب التأثر بالنتائج في الدوري».

وأعرب مدرب بني ياس عن أمله في البناء على هذا الانتصار خلال مباريات الدوري المقبلة، مشيداً بانضباط لاعبيه وإصرارهم، وموجهاً التهنئة إلى النصر، قبل الانتقال إلى الاستحقاقات المقبلة.

وشدد العبدولي على المكانة الخاصة لكأس رئيس الدولة لدى فريقه، مؤكداً أن الجهازين الفني والإداري واللاعبين يتطلعون إلى مواصلة المشوار في البطولة والذهاب بعيداً فيها، وقال: «هذه البطولة غالية على قلوبنا، ولذلك كنا سواء جهاز فني وإداري ولاعبين، مصرين على المنافسة فيها، ونتطلع إلى قطع أشواط طويلة في مشوارها».