ميلوش: أتحمل مسؤولية خروج النصر من الكأس.. ولو لعبنا يومين لما سجلنا في بني ياس

أعرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب النصر، عن خيبة أمله الكبيرة عقب خسارة فريقه أمام بني ياس بهدف دون مقابل، ووداع بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، مؤكداً تحمله المسؤولية الكاملة عن الخروج المبكر وعدم ظهور الفريق بالمستوى المطلوب.

وقال ميلوش في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أشعر بخيبة أمل كبيرة، فقد كان هدفي تحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي، لكننا نكرر السيناريو نفسه بالخروج المبكر من بطولة الكأس، مهما حاولنا تغيير الأمور، وهو أمر محبط بالنسبة لنا».

وأضاف: «لم نلعب بالطريقة التي كنت أريدها، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة، ولا ألوم أي لاعب، لأنني المسؤول عن اختيار التشكيلة وإجراء التغييرات. ربما لم أتمكن من إيصال أفكاري للاعبين بالشكل المطلوب، وكان علينا اللعب بنفس القوة والسرعة التي ظهرنا بها خلال الدقائق السبع والنصف الأخيرة».

وتابع: «لعبنا بالطريقة التي تناسب بني ياس، الذي قدم مباراة جيدة، وكنا محظوظين بإلغاء هدف للمنافس. وبصراحة، شعرت بأننا لا نصنع فرصاً كافية، حتى إننا لو لعبنا يومين كاملين لما تمكنا من تسجيل هدف».

وأوضح مدرب النصر أن فريقه افتقد الفاعلية الهجومية، رغم حصوله على بعض الفرص التي تصدى لها حارس بني ياس، مشيراً إلى أن المنافس نجح في استغلال إحدى فرصه وحسم المباراة لمصلحته.

واختتم ميلوش تصريحاته قائلاً: «هذه هي كرة القدم، عندما لا تسجل من الفرص المتاحة، قد يستغل المنافس فرصة واحدة ويحسم المباراة. علينا الآن تجاوز خيبة الأمل والاستعداد للمباراة المقبلة بعد خمسة أيام، ومحاولة تصحيح الأخطاء وتقديم أداء أفضل».