العلامة الكاملة تُغري شباب الأهلي في «النخبة»

يواجه شباب الأهلي، في الثامنة من مساء اليوم، نظيره الاستقلال الإيراني، على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، أملاً في تحقيق العلامة الكاملة خلال الجولتين الماضيتين، ويتطلع كلٌّ منهما إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي.

ويدخل «فرسان دبي» المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حققوا أربعة انتصارات مهمة على المستويين المحلي والقاري، كان آخرها الفوز مرتين متتاليتين على العين، الأولى (2-0) في دوري المحترفين، والثانية (3-2) في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، ليحجز الفريق مقعده في الدور ربع النهائي، ويؤكد جاهزيته لمواصلة نتائجه الإيجابية.

ويتطلع شباب الأهلي إلى استثمار الحالة الفنية والمعنوية التي يعيشها لاعبوه، خصوصاً بعد نجاح الفريق في تجاوز منافس قوي بحجم العين مرتين خلال خمسة أيام، ما يمنحه دفعة إضافية قبل العودة إلى المنافسات القارية، وسط طموحات بتحقيق الفوز الثالث في البطولة الآسيوية.

واستهل شباب الأهلي مشواره القاري بالفوز على تراكتور الإيراني (2-0)، قبل أن يحقق انتصاراً ثميناً خارج أرضه على الاتحاد السعودي (2-1) في جدة، بفضل هدفَي المهاجم الإيراني سردار أزمون، ليرفع رصيده إلى ست نقاط من مباراتين، سجل خلالهما ثلاثة أهداف واستقبل هدفاً واحداً.

وفي المقابل، يخوض الاستقلال المواجهة بطموح مواصلة بدايته المثالية، بعدما حقق انتصارين متتاليين، الأول على السد القطري (3-0)، والثاني خارج ملعبه على الغرافة القطري (2-1)، ليجمع ست نقاط، مسجلاً خمسة أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

زاده: شباب الأهلي قوي.. والمباراة تتطلب الانضباط

وصف مدرب الاستقلال الإيراني، سهراب بختيار زاده، شباب الأهلي بـ«الفريق القوي الذي يمتلك لاعبين مميّزين»، مشيراً إلى أن البداية الإيجابية للفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة، تمنح المباراة أهمية كبيرة، في ظل رغبة كلٍّ منهما في مواصلة الانتصارات، وحصد النقاط الثلاث.

وقال في مؤتمر صحافي: «إن الاستقلال يتطلع إلى تقديم مستوى جيد يعكس إمكانات الفريق وطموحاته في المنافسة القارية»، مؤكداً احترامه الكبير لشباب الأهلي وما يقدمه من مستويات مميّزة.

وأضاف أن «مواجهة فريق بحجم شباب الأهلي، على أرضه وبين جماهيره، تتطلب التركيز والانضباط طوال المباراة، خصوصاً أن الفريقين يمتلكان عناصر قادرة على صناعة الفارق»، مشدداً على أهمية التعامل مع تفاصيل اللقاء بصورة جيدة واستثمار الفرص المتاحة.

وأوضح أن مثل هذه المواجهات القوية تتطلب العمل الجماعي والالتزام بالتعليمات الفنية، معرباً عن أمله في أن يقدم الفريقان مباراة تليق بمكانتهما وبقيمة البطولة الآسيوية.

جاردين: مواجهة الاستقلال صعبة

أكد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي أندريه جاردين، أن «فرسان دبي» يتطلع إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث أمام الاستقلال، وقال في المؤتمر الصحافي: «إن المواجهة لن تكون سهلة، في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها الفريقان في البطولة»، وأضاف: «ندرك صعوبة المباراة، ونسعى إلى استغلال عاملَي الأرض والجمهور، وبذل كل ما نملك من أجل تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، خصوصاً أن مثل هذه المواجهات تتطلب التركيز والجاهزية طوال دقائق المباراة».

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن «ضغط المباريات وتعدد المشاركات المحلية والقارية يُمثّلان تحدياً للجهاز الفني، الذي يعمل باستمرار على تحقيق التوازن بين جاهزية اللاعبين البدنية والفنية، وإجراء التدوير المناسب بين عناصر الفريق، بما يضمن المحافظة على مستوى الأداء وتجنب الإرهاق».

وأوضح أن «التعامل مع ازدحام جدول المباريات يتطلب إدارة دقيقة للجهد البدني للاعبين، واختيار التشكيلة الأنسب لكل مواجهة، في ظل أهمية جميع الاستحقاقات التي يخوضها الفريق خلال الموسم الحالي».