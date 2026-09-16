ماكسيموفيتش: النقاط الثلاث أهم مكاسب الانطلاقة الآسيوية

أكد لاعب شباب الأهلي، الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش، أن الفوز على تراكتور الإيراني والحصول على النقاط الثلاث يمثلان أهم مكاسب الفريق في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن الانتصار يمنح «الفرسان» دفعة مهمة قبل استكمال مشوارهم في البطولة.

وقال ماكسيموفيتش لـ«الإمارات اليوم»: «كانت مباراة مهمة وصعبة أمام فريق قوي، وكنا نعرف قبل المباراة أن علينا تقديم مجهود كبير من أجل تحقيق الفوز. بالنسبة لنا أهم شيء هو الحصول على النقاط الثلاث وبدء مشوارنا في البطولة بصورة إيجابية، ونحن سعداء بتحقيق ذلك».

وأضاف: «قدمنا فترات جيدة خلال المباراة، وكانت لدينا فرص لتعزيز النتيجة، لكن في مثل هذه المواجهات تبقى النتيجة هي الأهم، خصوصاً في بداية البطولة. الفوز يمنح الفريق الثقة ويساعدنا كثيراً في المباريات المقبلة».

وتابع: «الأجواء وارتفاع درجة الحرارة يزيدان من صعوبة المباريات، لكننا اعتدنا التعامل مع هذه الظروف، والجميع بذل جهداً كبيراً حتى النهاية للحفاظ على النتيجة». وأوضح ماكسيموفيتش أن شباب الأهلي يمتلك مجموعة قوية رغم الغيابات التي يواجهها الفريق، وقال: «لدينا ثقة كبيرة في جميع اللاعبين، والموسم طويل ويحتاج إلى الجميع. بدأنا المشوار الآسيوي بثلاث نقاط، والآن علينا التركيز على المباراة المقبلة ومواصلة العمل خطوة بخطوة».