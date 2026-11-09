أرديلا: الفاعلية الهجومية للنصر صنعت الفارق أمام يونايتد

أكد لاعب النصر، كيفين أرديلا، أن الفاعلية الهجومية كانت أحد أبرز أسباب فوز فريقه على يونايتد بنتيجة 4-1، أمس، في الجولة التاسعة من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن نجاح اللاعبين في استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف منح الفريق الأفضلية، خصوصاً بعد البداية الصعبة والتأخر في النتيجة.

وقال أرديلا لـ«الإمارات اليوم»: «لم نبدأ المباراة بالشكل المطلوب، وتأخرنا بعدما استقبلنا الهدف الأول، وشعرنا وقتها بأن المواجهة قد تصبح أكثر صعوبة، لكننا نجحنا في العودة سريعاً، وسجلنا هدف التعادل ثم الهدف الثاني، وهو ما فتح أمامنا المباراة ومنحنا ثقة أكبر بمواصلة الهجوم»، وأضاف: «قدمنا مباراة جيدة، والأهم أننا نجحنا في تسجيل الأهداف من المحاولات التي أتيحت لنا، وهذا أمر إيجابي للغاية، لأننا في بعض المباريات السابقة كنا نقدّم أداء جيداً ونحاول الوصول إلى المرمى، لكننا لا ننجح في ترجمة الفرص إلى أهداف، وأحياناً لا يحالفنا التوفيق أمام المرمى». ورفع النصر رصيده إلى 11 نقطة، متقدماً إلى المركز السابع، بينما تجمد رصيد يونايتد عند سبع نقاط في المركز العاشر.