أكد مدرب عجمان، الصربي غوران توفيغدزيتش، رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه رغم الخسارة أمام شباب الأهلي بنتيجة 1-3، في المباراة التي جمعتهما، على استاد راشد بدبي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن خطأين فرديين خلال الشوط الأول تسببا في استقبال هدفين، وأثرا بصورة كبيرة في مجريات اللقاء، رغم المحاولات المستمرة للاعبين للعودة بالنتيجة.

وقال غوران لـ«الإمارات اليوم»: «أنا راضٍ للغاية عن الطريقة التي لعب بها الفريق طوال الـ90 دقيقة، وبالتأكيد لا يمكن أن أكون سعيداً بالنتيجة، لكن عند تحليل المباراة بصورة جيدة، سنجد أننا استقبلنا هدفين خلال الشوط الأول بسبب خطأين فرديين بنسبة 100%، رغم أن أداء الفريق لم يكن سيئاً، ونجحنا في صناعة بعض الفرص».

وأضاف: «لم يكن من السهل التعامل مع مجريات الشوط الثاني، خصوصاً عندما تضطر إلى التقدم للهجوم وتترك مساحات أمام لاعبين يمتلكون السرعة والمهارات الفردية العالية مثل لاعبي شباب الأهلي، الذين يجيدون استغلال المساحات وتنفيذ الهجمات المرتدة».

وتابع: «حاولنا الضغط بقوة على المنافس واستعادة الكرة سريعاً، ولعبنا بكثافة هجومية جيدة، لكن الحظ لم يساعدنا في بعض الفرص، ومنها تسديدة جوبسون التي اصطدمت بالقائم من الداخل وخرجت خارج المرمى، وهذه هي كرة القدم».

وأشار غوران إلى أن عجمان يعاني ضغط المباريات بسبب المشاركة في ثلاث مسابقات مختلفة، إلى جانب الإصابات التي تعرض لها أربعة لاعبين مؤثرين، وهو ما فرض تحديات كبيرة على الجهاز الفني خلال الفترة الماضية، وأثر في خياراته الفنية وقدرته على تجهيز التشكيلة بصورة مثالية.

وقال: «ليس من السهل خوض ثلاث مسابقات في ظل هذه الظروف، خصوصاً مع الإصابات والإرهاق، وقد احتجنا إلى الاستعانة بلاعبين أكثر جاهزية بدنياً في المباراة السابقة أمام الظفرة، بينما شهدت مواجهة شباب الأهلي مشاركة جوبسون وسيكو للمرة الأولى بعد غياب تجاوز شهراً، ومن الطبيعي أن يحتاجا إلى الوقت لاستعادة جاهزيتهما».

وشدد المدرب الصربي على أن النتيجة لا تعكس بصورة كاملة الجهد الذي بذله اللاعبون، مؤكداً أن الفريق أظهر رغبة واضحة في العودة إلى المباراة، ولم يتوقف عن المحاولة رغم التأخر في النتيجة، وهو الجانب الإيجابي الذي يسعى إلى البناء عليه خلال المواجهات المقبلة.