أيمن رشوق: لسنا سعداء بنتائج حتا لكن القادم أفضل

أكد لاعب حتا، أيمن رشوق، أن التعادل مع شباب الأهلي 2-2 في كأس رابطة المحترفين يمثل نتيجة إيجابية للفريق، خصوصاً بعد الخسارة التي تعرض لها على أرضه في الجولة الماضية من دوري المحترفين أمام الظفرة 1-2، مشيراً إلى أن اللاعبين دخلوا المواجهة بهدف تصحيح الأخطاء واستعادة الثقة وتقديم صورة أفضل.

وقال رشوق لـ«الإمارات اليوم»: «كانت مباراة صعبة، وجئنا من خسارة مؤلمة في الدوري، وكنا حريصين على تجاوزها في مباراة الكأس وتصحيح أخطائنا. خرجنا بنتيجة إيجابية أمام فريق كبير وله قيمته في دورينا، وأشكر اللاعبين على القتالية التي أظهروها من الدقيقة الأولى وحتى نهاية المباراة».

وأضاف: «نعد جمهورنا بأن نواصل القتال من أجل الهدف الذي وضعناه، وأن نقدم الأفضل في المباريات المقبلة، ونعلم أن علينا مواصلة العمل من أجل تحسين النتائج».

وتحدث رشوق عن مشوار حتا في دوري المحترفين بعد مرور خمس جولات، إذ يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط، مؤكداً أن النتائج لا تعكس بصورة كاملة التطور الذي شهده أداء الفريق.

وقال: «المباريات الخمس كانت تصاعدية بالنسبة لنا، ورغم الخسارة الأخيرة أمام الظفرة، فإن الفريق قدم أداءً جيداً، خصوصاً أننا كنا متقدمين قبل حالة الطرد، وحاولنا بعدها التعامل مع ظروف المباراة».

وتابع: «نحاول أن نتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها خلال المباريات الخمس، وبالتأكيد لسنا سعداء بالنتائج، لأننا خسرنا بعض النقاط، وكنا نطمح إلى تحقيق نتائج أفضل، لكننا نثق بأن القادم سيكون أفضل، وأن الفريق قادر على التطور والتحسن خلال الفترة المقبلة».

وكان حتا قد قدم مباراة قوية أمام شباب الأهلي ونجح في التقدم مرتين، قبل أن يعود شباب الأهلي في النتيجة، لتنتهي المواجهة بالتعادل 2-2.