مـالـكوم: تجربتي مع الجزيرة تُشكل تحدياً مختلفاً عن السابق

أكد لاعب الجزيرة، البرازيلي مالكوم أوليفيرا، أن تجربته في دوري المحترفين الإماراتي تُمثل تحدياً مختلفاً بالنسبة له، مقارنة بتجربته السابقة مع الهلال السعودي، مشيراً إلى أن صعوبة المنافسة لا ترتبط فقط بقوة الفِرَق، وإنما تمتد إلى الظروف المناخية، خصوصاً درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة التي تفرض تحدياً إضافياً على اللاعبين داخل الملعب.

ويعيش مالكوم بداية قوية مع الجزيرة، الذي واصل انطلاقته المثالية وحقق العلامة الكاملة بعد أول أربع جولات، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة.

وقال مالكوم لـ«الإمارات اليوم»: «الدوري هنا مختلف، وبالنسبة لي أجد التحدي أكثر صعوبة مقارنة بتجربتي السابقة في الدوري السعودي. عندما تدخل إلى الملعب لا تواجه فريقاً قوياً فقط، وإنما تلعب أيضاً في درجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية، وهذا يجعل المباريات تتطلب جهداً وتركيزاً أكبر».

وأضاف: «عندما تخوض مباراة كبيرة أمام فريق بحجم شباب الأهلي، فأنت تعرف مسبقاً أنك أمام منافس قوي، وفي الوقت نفسه عليك التأقلم مع الظروف التي تقام فيها المباراة، وهذه الأمور تجعل التجربة مختلفة، وأنا أتعرف عليها بصورة أكبر مع كل مباراة أخوضها».

وشدد مالكوم على أن تسجيله أمام شباب الأهلي لم يكن أهم بالنسبة إليه من تحقيق الانتصار، وقال: «كانت مباراة صعبة جداً، وبالنسبة لي الأهم دائماً هو فوز الفريق والحصول على النقاط الثلاث، وأسجل أو لا أسجل، هذا ليس أهم من انتصار الجزيرة».

وأشار إلى أن الفوز بالمواجهات المباشرة أمام الفرق المنافسة سيكون له تأثير كبير في سباق الموسم، وقال: «المباريات الكبيرة مهمة جداً في مشوار الدوري حتى النهاية، وهي مباريات يجب أن تتعامل معها بأفضل صورة ممكنة. علينا الاستمرار في العمل والتطور من مباراة إلى أخرى إذا أردنا تحقيق أهدافنا».

وعن تأقلمه مع الجزيرة، أكد مالكوم أنه يشعر بالارتياح داخل الفريق، مضيفاً: «أنا سعيد جداً هنا، وزملائي يساعدونني، وكذلك المدرب والجهاز الفني، وهذا يسهل علي التأقلم وتقديم أفضل ما لدي».

واختتم اللاعب البرازيلي بالتأكيد على أن البداية المثالية للجزيرة لا تعني أن المهمة أصبحت سهلة، وقال: «علينا مواصلة العمل والمحافظة على المستوى نفسه، والموسم طويل والمباريات ليست سهلة، وما تحقق حتى الآن مجرد بداية، وهدفنا أن نستمر في الانتصارات والتقدم خطوة بعد أخرى».