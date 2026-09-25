حارس البحرين: أتحمل مسؤولية الهدف أمام قطر.. وسنعوض أمام الإمارات

تحمل حارس مرمى منتخب البحرين إبراهيم لطف الله مسؤولية الهدف الأول الذي استقبله «الأحمر» أمام قطر، مؤكداً أن الأخطاء البسيطة كلفت منتخب بلاده الخسارة بهدفين دون مقابل، في مستهل مشواره ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وقال لطف الله عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة على الطرفين، وكان هناك تحفظ واضح، وكانت مواجهة تكتيكية، لكن الأخطاء البسيطة كلفتنا المباراة، وإن شاء الله نعوض في المباريات المقبلة".

واعترف حارس المنتخب البحريني بمسؤوليته عن الهدف الأول الذي جاء من كرة ثابتة، وقال: "بالتأكيد أنا المسؤول عنها في الأول والأخير، وأعتذر عن هذا الخطأ، ولكن هذه أمور تحدث في كرة القدم، وإن شاء الله نعوض في القادم".

وعن المواجهة المقبلة أمام المنتخب الإماراتي، أكد لطف الله صعوبة اللقاء وأهمية الاستعداد له بصورة جيدة، وقال: "بالتأكيد مباراة صعبة، ولا توجد مباراة سهلة في المجموعة. المنتخب الإماراتي منتخب قوي، وإن شاء الله سنستعد له بالشكل المطلوب. سنبدأ بعملية الاستشفاء، وبعدها نحضر للمباراة المقبلة، ونسعى للتعويض".

ويبحث المنتخب البحريني، حامل لقب النسخة الماضية، عن تعويض خسارته في الجولة الافتتاحية والعودة إلى المنافسة، عندما يلتقي المنتخب الإماراتي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة.