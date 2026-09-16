كارتابيا: شباب الأهلي أثبت قدرته على حسم المباريات الصعبة

أكد لاعب شباب الأهلي، الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا، أن فوز «الفرسان» على ضيفه تراكتور الإيراني بهدف دون في المباراة، أول من أمس، بدوري أبطال آسيا للنخبة، يعكس شخصية الفريق وقدرته على التعامل مع المباريات الصعبة، مشيراً إلى أن بداية المشوار في دوري أبطال آسيا للنخبة بثلاث نقاط تمثل خطوة مهمة في بطولة تتطلب التركيز في كل مواجهة.

وقال كارتابيا لـ«الإمارات اليوم»: «كنا نعرف أننا سنواجه فريقاً قوياً ومنظماً، لذلك كان من المهم أن نبدأ المباراة بتركيز كبير. نجحنا في تسجيل هدف، وكانت أمامنا فرص أخرى لزيادة النتيجة، لكن المنافس ضغط علينا في بعض فترات الشوط الثاني، وكان علينا أن ندافع بشكل جيد ونحافظ على تقدمنا».

وأضاف: «الفوز في المباراة الأولى مهم جداً، خصوصاً في بطولة قوية مثل دوري أبطال آسيا للنخبة. الحصول على النقاط الثلاث يمنحنا بداية جيدة وثقة أكبر قبل المباريات المقبلة، وهذا ما كنا نبحث عنه».

وتابع: «من الأمور الإيجابية أيضاً أننا خرجنا بشباك نظيفة، وهذا لا يعود إلى خط الدفاع فقط، وإنما إلى العمل الذي قام به الفريق بالكامل. عندما نلعب بروح واحدة ونساعد بعضنا بعضاً، تصبح لدينا قدرة أكبر على تجاوز اللحظات الصعبة في المباراة».

وأكد كارتابيا أن طموحات شباب الأهلي تتطلب التعامل مع كل مباراة بصورة منفصلة، وقال: «المشوار لايزال في بدايته، وعلينا ألّا ننظر بعيداً. لدينا أهداف كبيرة، لكن الطريق لتحقيقها يبدأ بالتركيز على كل مباراة، والعمل على تطوير مستوانا والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية».