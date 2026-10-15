مدرب شباب الأهلي جاردين: يوري سيزار وبالا سيغيبان عن قمة الدوري.. المباراة بـ6 نقاط

كشف مدرب شباب الأهلي، البرازيلي أندريه جاردين، عن غياب الثنائي يوري سيزار وبالا عن المواجهة المرتقبة أمام العين في دوري المحترفين السبت، مؤكداً أن بقية لاعبي الفريق في جاهزية جيدة لخوض المباراة، التي تمثل اختباراً مهماً في مشوار الفريق بالمنافسة على اللقب.

وقال جاردين لـ«الإمارات اليوم»: «نتوقع أن تكون المجموعة مكتملة باستثناء يوري سيزار وبالا، وبالنسبة إلى الأخير، ننتظر التأكد من طبيعة الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الماضية ومدى تأثيرها عليه، بينما بقية اللاعبين جاهزون للتدريبات، والأجواء داخل الفريق إيجابية».

وأكد المدرب البرازيلي أن مواجهة العين، حامل اللقب، تتطلب أعلى درجات التركيز، مشيراً إلى أن فريقه يمتلك القدرة على تحقيق الفوز، خصوصاً أن المباراة تقام على أرضه وبين جماهيره.

وأضاف: «نواجه فريقاً قوياً تُوج بلقب الموسم الماضي، وعلينا احترام المنافس والاستعداد بأفضل صورة، مع الاهتمام بكل التفاصيل. نحن واثقون من قدرتنا على المنافسة على قدم المساواة والقتال من أجل تحقيق الفوز».

وشدد جاردين على أهمية المواجهات المباشرة بين الفرق المتنافسة على الصدارة، واصفاً إياها بأنها «مباراة بست نقاط»، نظراً إلى تأثير نتائجها المباشر في سباق المنافسة على اللقب.

وأوضح أن المنافسة لن تقتصر على شباب الأهلي والعين، بل تشمل أيضاً الجزيرة والوصل، متوقعاً أن يشهد الموسم الحالي صراعاً أكثر تقارباً مقارنة بالموسم الماضي، وأن تلعب المواجهات المباشرة دوراً حاسماً في تحديد هوية البطل.

وعن أهمية الدعم الجماهيري، قال: «ندعو جماهيرنا إلى الحضور ومساندة الفريق، فوجودهم يمنحنا أفضلية كبيرة، ونريد أن نشعر وكأننا نلعب بلاعب إضافي داخل الملعب، لأن دعمهم يساعدنا على تقديم أفضل ما لدينا».

وأشار مدرب شباب الأهلي إلى أن الانتصارات الأخيرة منحت الفريق دفعة معنوية مهمة، مؤكداً أن الفوز على المنافسين الأقوياء يعزز الثقة، لكنه يمثل خطوة جديدة في المشروع الذي يعمل الجهاز الفني على بنائه مع الفريق.