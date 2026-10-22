مدرب العين إيفيتش ينتقد التحكيم: ركلة جزاء شباب الأهلي «غير صحيحة»

حمّل مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، قرار احتساب ركلة جزاء لشباب الأهلي مسؤولية خسارة «الزعيم» 2-3 بعد التمديد، اليوم الخميس، وخروجه من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، مؤكداً أن الركلة «غير صحيحة» وأثرت في إيقاع ونتيجة المباراة.

وقال إيفيتش في المؤتمر الصحافي: «إن القرار جاء في وقت مبكر من المباراة، بالتزامن مع طرد مدافع العين، ما وضع فريقه أمام تحدٍ صعب»، مضيفاً: «حاولنا تجنب الحديث عن التحكيم احتراماً للحكام، لكنني أرى أن ركلة الجزاء أثّرت في لاعبي فريقي، خصوصاً مع النقص العددي».

وأشار إلى أن فريقه حُرم، بحسب تقديره، من ركلتي جزاء واضحتين في مواجهة سابقة أمام شباب الأهلي، موضحاً أن طلبه الاستعانة بحكم أجنبي جاء لتجنب مثل هذه الحالات، على حد تعبيره.