كاكو: فخور بشخصية العين.. وسنقاتل من أجل الدوري و«أبطال آسيا»

أكد لاعب العين كاكو فخره بشخصية زملائه والروح التي أظهروها خلال مواجهة شباب الأهلي في كأس رئيس الدولة لكرة القدم، رغم الخسارة 2-3، اليوم الخميس، والخروج من البطولة، مشيراً إلى أن «الزعيم» قدم كل ما لديه للعودة في النتيجة، بعدما تأخر بهدفين ثم نجح في استعادة توازنه.

وكان شباب الأهلي قد حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بفوزه على العين 3-2 بعد التمديد، في مباراة تقدم خلالها بهدفين سجلهما سعيد عزت الله من ركلتي جزاء، قبل أن يقلص ماتياس بلاسيوس الفارق، ويمنح هدف عكسي سجله مدافع شباب الأهلي جوان ألفينا العين التعادل، فيما سجل البديل ماتيوس ليما هدف الفوز في الدقيقة 116.

وقال كاكو في تصريحات صحافية عقب اللقاء: «نحن فخورون جداً بزملائنا، فقد قدمنا أداءً جيداً في المباراتين الأخيرتين، وصنعنا الكثير من الفرص، لكن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق. عندما لا تسجل، تصبح العودة صعبة، ومع ذلك نجحنا في العودة إلى المباراة».

وأضاف: «لا أعرف إن كان هدفنا الثالث قد ألغي بسبب التسلل أم لا، لكنني فخور جداً بزملائي وبما قدمناه وهذه هي شخصية العين».

وتحدث كاكو عن الظروف الصعبة التي واجهت الفريق خلال المباراة، بما في ذلك الإصابات والطرد، وقال: «لدينا الكثير من اللاعبين الذين يمتلكون الشخصية القوية، وهذا هو الأهم، عندما تتأخر بعض الفرق بهدفين، تستسلم، لكن العين ينهض ويواصل القتال، لقد قدمنا كل ما لدينا، وأنا فخور بزملائي وبنفسي أيضاً، لأنني بذلت كل جهدي».

وعن كيفية تجاوز الخسارة، أوضح: «هذه هي كرة القدم، فزنا بالكأس الموسم الماضي، وأعرف مدى أهميتها للنادي، لكن علينا الآن القتال من أجل الدوري ودوري أبطال آسيا».

ووجه كاكو رسالة إلى جماهير العين التي حضرت المباراة، قائلاً: «هم دائماً يساندوننا، وأريد أن أشكرهم وأعتذر لهم عما حدث الليلة».