"قمة الإحراج" بدوري النخبة.. العين يصعق الاتحاد 4-1 في جدة

حقق العين انتصاره الرابع توالياً في دوري أبطال آسيا النخبة لكرة القدم، بعدما أسقط مضيفه الاتحاد بنتيجة 4-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وانتهت فجر اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من البطولة، ليواصل «الزعيم» انطلاقته المثالية ويحافظ على العلامة الكاملة.

وجاء الانتصار امتداداً لسلسلة نتائج قوية حققها العين في البطولة، بعدما استهل مشواره بالفوز على النصر السعودي برباعية نظيفة، ثم تغلب على القوة الجوية العراقي 4-1، وتراكتور الإيراني 2-1، قبل أن يلحق بالاتحاد، ليحقق فوزه الرابع توالياً ويؤكد تفوقه في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، مقترباً خطوة كبيرة من التأهل إلى الدور الإقصائي.

في المقابل، ازدادت متاعب الاتحاد، الذي تجمد رصيده عند أربع نقاط، ليتراجع إلى المركز التاسع، في نتيجة تعقد حساباته في سباق التأهل.

وافتتح الأرجنتيني أليخاندرو كاكو التسجيل للعين في الدقيقة 17، بعدما تابع كرة أبعدها حارس الاتحاد بريدراج رايكوفيتش إثر تصديه لرأسية مهاجم «الزعيم» جورجيوس جاكوماتاكيس، ليضعها في الشباك ويمنح فريقه التقدم.

وعاد كاكو ليؤدي دور صانع الألعاب، بعدما أرسل كرة عالية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 42، هيأها رافائيل رودريغيز لنفسه قبل أن يسددها ساقطة بلمسة واحدة، معززاً تقدم العين بهدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول.

وقلّص الاتحاد الفارق مع بداية الشوط الثاني، وتحديداً في الدقيقة 53، عندما مرر حسام عوار الكرة إلى زميله مروان الصحفي داخل منطقة الجزاء، ليطلق الأخير تسديدة مباشرة سكنت الشباك، معيداً أصحاب الأرض إلى أجواء المباراة.

لكن رد العين جاء سريعاً، إذ وسّع الفارق مجدداً في الدقيقة 58 بهدف بالنيران الصديقة، بعدما اصطدمت تسديدة الحسين رحيمي بمدافع الاتحاد يان سيميك، لتغيّر اتجاهها وتخدع الحارس رايكوفيتش، وتستقر في الشباك.

وأكمل العين رباعيته في الدقيقة 90، بعدما سجل ماتياس بالاسيوس الهدف الرابع من ركلة جزاء، ليحسم «الزعيم» المواجهة بانتصار عريض عزز به موقعه في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة.