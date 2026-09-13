6 آلاف مقعد تختفي في قمة العين و«نصر رونالدو» بسبب «الهلال»

لن تكتمل صورة المدرجات الممتلئة في استاد هزاع بن زايد خلال القمة المرتقبة بين العين وضيفه النصر السعودي، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمقررة في الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وسيفقد «الزعيم» نحو 6 آلاف مقعد في هذه المواجهة، تنفيذاً لعقوبة آسيوية تقضي بإغلاق 25% من مدرجات استاد هزاع بن زايد، ما يحرم الجماهير من مساحة كبيرة في ليلة تحظى بزخم استثنائي مع عودة رونالدو إلى العين.

وتعود فصول العقوبة إلى الأحداث التي رافقت مواجهة العين والهلال السعودي، التي أُقيمت في 21 أكتوبر 2024 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وانتهت بخسارة العين 4-5 في مباراة مثيرة احتضنها ملعبه وأقيمت أمام جماهيره.

وأدانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي نادي العين بارتكاب مخالفتين بموجب المادتين 58.1 و65.1، وقررت تغريمه 25 ألف دولار، إلى جانب إلزامه بخوض مباراة واحدة على أرضه مع إغلاق جزئي للمدرجات بنسبة 25% من سعة الملعب، على أن تُنفَّذ العقوبة في أول مباراة بيتية للفريق ضمن مسابقات الأندية الآسيوية تُقام على ملعبه.

وبحسب السعة المعلنة لاستاد هزاع بن زايد، البالغة 23 ألفاً و905 مقاعد، فإن نسبة الإغلاق تعادل نحو 5 آلاف و976 مقعداً، لتغيب قرابة 6 آلاف مقعد عن ليلة عودة رونالدو إلى العين، وهي عودة تضاعف حجم الاهتمام الجماهيري والإعلامي المحيط بالمواجهة.

ورغم الإغلاق الجزئي، فإن العقوبة لا تمس حصة الفريق الضيف أو المنطقة المخصصة لجماهيره، وفق المادة 18.1.2 من لائحة الانضباط والأخلاق، ما يضمن استمرار تخصيص 5% من سعة الملعب لأنصار النصر، أي نحو 1195 مقعداً.

وبناءً على ذلك، سيقتصر العدد المتاح حسابياً لجماهير العين على نحو 16 ألفاً و734 مقعداً، بعد خصم المقاعد المغلقة والحصة المخصصة لمشجعي الفريق السعودي، لتصبح تذكرة حضور عودة رونالدو إلى «دار الزين» أكثر ندرة في ليلة يُنتظر أن تستأثر بالأضواء.

وفي ظل تقلص السعة الجماهيرية المتاحة، بدأ نادي العين التواصل مع عدد من حاملي عضوية «عيناوي» لمنحهم أولوية الحصول على تذاكر المباراة، مستفيداً من إحدى أبرز مزايا العضوية في المواجهات التي تشهد طلباً جماهيرياً مرتفعاً.

ومن المنتظر طرح بقية التذاكر حصرياً عبر منصة «بلاتينيوم ليست»، مع إغلاق منافذ البيع في الأكشاك، في خطوة تستهدف تنظيم عملية الحجز وتفادي مشاهد الازدحام التي رافقت المواجهة السابقة بين الفريقين قبل موسمين.

وكانت تلك المباراة قد أشعلت سباقاً جماهيرياً محموماً على التذاكر، مع توافد أعداد كبيرة من المشجعين إلى متجر النادي واستاد هزاع بن زايد بحثاً عن فرصة للحضور، فيما تعرضت منصة «بلاتينيوم ليست» لضغط كبير من الراغبين في الحجز، ما دفع القائمين عليها إلى تفعيل نظام الصف الإلكتروني، على غرار الآلية التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خلال عملية بيع تذاكر كأس العالم 2022 في قطر.