ديربي الفرص الضائعة.. الوحدة والعين يكتفيان بالتعادل

أهدر الوحدة والعين فرصتين ذهبيتين لخطف الفوز في ديربي أبوظبي، بعدما اصطدمت رأسية محمد قرباني بعارضة مرمى «الزعيم»، فيما فشل مهاجمه بابا إيلو في استثمار فرصة أمام المرمى الخالي، ليكتفي الفريقان بالتعادل السلبي في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وحرم التعادل الفريقين من تقليص الفارق مع الجزيرة المتصدر، الذي عزز موقعه في القمة بفوزه على الوصل، ليرفع الوحدة رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، فيما وصل العين إلى 14 نقطة في المركز الثالث، مستفيداً من خسارة شباب الأهلي أمام الشارقة.

وشهدت المباراة أفضلية هجومية نسبية للوحدة الذي بادر إلى الضغط والتقدم نحو مرمى منافسه، مقابل اعتماد العين على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، في مواجهة لم تشهد الكثير من الفرص الخطرة.

وكان قرباني قريباً من افتتاح التسجيل في الدقيقة 23، بعدما ارتقى لعرضية وحولها برأسه نحو المرمى، لكن العارضة وقفت أمام محاولته، فيما أهدر العين فرصة ثمينة في الدقيقة 58، حينما وضع أمادو نيانغ زميله بابا إيلو أمام المرمى الخالي بعرضية متقنة، لكن المهاجم لم يحسن التعامل معها.

وبهذا التعادل، ارتفع عدد التعادلات في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين إلى 8 في 35 مباراة، مقابل 17 انتصاراً للعين و10 انتصارات للوحدة.