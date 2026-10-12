«العيناوي العراقي» يلتقي نجوم الزعيم بعد 20 عاماً من العشق

تحوّل شغف مشجع عراقي بنادي العين إلى لقاء طال انتظاره، بعدما أتيحت لحسين هادي، صاحب حساب «العيناوي العراقي» على منصة «إكس»، فرصة لقاء لاعبي «الزعيم» وأعضاء الجهاز الفني، خلال زيارة الفريق إلى مدينة البصرة لمواجهة القوة الجوية العراقي، اليوم، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين على منصة «إكس» اليوم مقطع فيديو يوثق استقبال المشجع الذي ظهر في مقر إقامة بعثة الفريق بالبصرة، مرفقاً برسالة أشاد فيها بسنوات وفائه وتشجيعه، مؤكداً أن حبه للنادي تجاوز المسافات والحدود، وأن استضافته شكّلت فرصة للقاء مشجع جمعته بالبنفسجي علاقة عشق امتدت سنوات طويلة.

وتعكس حكاية «العيناوي العراقي» امتداد شعبية الأندية الإماراتية خارج الحدود، إذ ظل المشجع يتابع النادي ويدعمه من البصرة على مدار عقدين تقريباً، ليمنحه وجود الفريق في مدينته فرصة نادرة للقاء اللاعبين الذين ارتبط بهم من خلال التشجيع والمتابعة.

وقال حسين هادي في مقطع الفيديو إن تشجيعه للعين يعود إلى نحو 20 عاماً أو أكثر، موضحاً أنه أحد عشاق النادي في مدينة البصرة، ومعبراً عن اعتزازه بمكانة الفريق على المستويين الآسيوي والعالمي.

وأضاف: «طبعاً أشجع نادي العين، منذ عشرين سنة أو أكثر، وأنا أحد عشاق نادي العين في البصرة، نادي العين اسم كبير بآسيا وزعيم الأندية الإماراتية، وزعيم آسيا وفي العالم، ولديه جمهور وقاعدة في كل مكان».

ووصف المشجع العراقي لقاء لاعبي العين وأعضاء الجهاز الفني بأنه لحظة استثنائية، قائلاً: «كانت فرحة كبيرة، والتقيت باللاعبين والجهاز الفني والاداري».

ووجّه هادي الشكر إلى نادي العين على الاستقبال، وإلى اللاعبين على حفاوة الترحيب وإتاحة الفرصة له للقائهم، في مشهد عكس ارتباطه بالنادي رغم وجوده خارج الإمارات.

وقال: «أحب أشكر نادي العين على الاستقبال وأشكر اللاعبين على الترحيب واللقاء، شكراً جزيلاً لكم».