أين يمكن الحصول على تذاكر مباراة العين والنصر السعودي بقيادة رونالدو

علمت «الإمارات اليوم» أن شركة نادي العين للاستثمار بدأت التواصل مع عدد من حاملي عضوية «عيناوي» لمنحهم تذاكر حضور مباراة العين والنصر السعودي، بقيادة نجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، المقررة في الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

ويأتي التواصل المباشر مع أصحاب عضوية «عيناوي» في ظل منح العضوية حاملها أولوية حجز تذاكر المباريات التي تشهد طلباً جماهيرياً مرتفعاً، ما يتيح لفئة من الجماهير الحصول على تذاكر المباراة قبل طرح الكمية المتبقية للبيع.

ووفقاً للمعلومات، ستطرح شركة نادي العين للاستثمار بقية التذاكر للحجز عبر منصة «بلاتينيوم ليست» المتخصصة في بيع التذاكر، مع إغلاق منافذ البيع في الأكشاك، في خطوة تستهدف تنظيم عملية البيع وتفادي ما حدث خلال المواجهة السابقة بين الفريقين قبل موسمين، عندما توافدت أعداد كبيرة من الجماهير إلى متجر النادي واستاد هزاع بن زايد بحثاً عن التذاكر.

وكانت منصة «بلاتينيوم ليست» قد شهدت خلال تلك المباراة ضغطاً كبيراً من الجماهير الراغبة في الحصول على التذاكر، ما دفع القائمين عليها إلى تطبيق نظام الصف الإلكتروني، على غرار الآلية التي اتبعها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خلال عملية بيع تذاكر كأس العالم 2022 في قطر.

وتترقب جماهير العين والنصر المواجهة المرتقبة، خصوصاً مع عودة رونالدو إلى استاد هزاع بن زايد، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير على التذاكر فور طرح الكمية المتبقية.