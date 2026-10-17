سقوط بعد 38 مباراة.. العين يفقد سجله التاريخي في دوري المحترفين

توقفت سلسلة العين التاريخية في دوري المحترفين لكرة القدم عند 38 مباراة متتالية من دون خسارة، بعدما سقط أمام شباب الأهلي، ليفقد «الزعيم» سجله القياسي في أطول سلسلة عدم خسارة بتاريخ المسابقة، بعد مسيرة تضمنت 29 انتصاراً وتسعة تعادلات.

وأنهت الخسارة سلسلة استثنائية حافظ خلالها العين على سجله خالياً من الهزائم عبر 38 مباراة، جامعاً بين الانتصارات والتعادلات، قبل أن ينجح شباب الأهلي في وضع حد لهذه المسيرة، في مواجهة حملت نتيجتها أكثر من مجرد خسارة ثلاث نقاط.

وكان العين قد صنع هذا الرقم بفضل قدرته على تفادي الهزيمة على امتداد 38 مباراة متتالية، محققاً 29 فوزاً مقابل تسعة تعادلات، ليصبح صاحب أطول سلسلة من نوعها في تاريخ دوري المحترفين، قبل أن تتوقف أمام شباب الأهلي.

وتعيد هذه النتيجة العين إلى مواجهة تحدي استعادة توازنه في المسابقة، بعدما انتهت واحدة من أبرز سلاسله التاريخية، فيما خرج شباب الأهلي بانتصار أنهى رقماً قياسياً ظل صامداً طوال 38 مباراة.