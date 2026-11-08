مدرب الوحدة: أجواء مباراة العين لم تكن بالمستوى.. والمدرجات لم تمتلئ بالكامل

قال مدرب الوحدة، البرازيلي بريكليس شاموسكا، إن الأجواء الجماهيرية في «ديربي أبوظبي» أمام العين، الذي أقيم مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم، لم تكن بمستوى المباريات الكبرى، مشيراً إلى أن مدرجات استاد آل نهيان لم تمتلئ بالكامل، في ملاحظة لافتة بشأن الحضور الجماهيري في واحدة من أبرز مواجهات الكرة الإماراتية.

وقال شاموسكا لـ«الإمارات اليوم»، عقب تعادل فريقه مع العين بدون أهداف: «أود أن أشكر جماهيرنا على حضورهم ودعمهم لنا اليوم. صحيح أن الملعب لم يكن ممتلئاً بالكامل، كما أن الأجواء لم تكن تضاهي تلك التي نشهدها في المباريات الكبرى، لكنني ممتن جداً لكل من حضر وساندنا في مباراة اليوم».

وكان التعادل السلبي قد حسم مواجهة الديربي، ليرفع الوحدة رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، فيما أضاف العين نقطة إلى رصيده ليصل إلى 14 نقطة في المركز الثالث.