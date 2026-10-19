شباب الأهلي يهزم العين من دون ركنيات.. و21 تسديدة لم تنقذ «الزعيم»

كشفت الأرقام والإحصاءات الخاصة بمواجهة شباب الأهلي والعين، في قمة الجولة السادسة من دوري المحترفين، عن مفارقة لافتة، بعدما نجح «الفرسان» في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، رغم عدم حصولهم على أي ركلة ركنية طوال المباراة، مقابل تسع ركلات للعين، الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب، وتفوق في معظم المؤشرات الهجومية، لكنه فشل في ترجمة أفضليته إلى أهداف.

واستحوذ العين على الكرة بنسبة 60.9% مقابل 39.1% لشباب الأهلي، وسدد لاعبوه 21 كرة مقابل 10 تسديدات للمنافس، إلا أن المفارقة تمثلت في دقة المحاولات، بعدما اكتفى الفريق العيناوي بثلاث تسديدات على المرمى، مقابل أربع لشباب الأهلي، الذي نجح في تحويل اثنتين منها إلى هدفين، ليحسم المواجهة بفاعلية هجومية رغم الأفضلية الرقمية لمنافسه، وامتدت سيطرة العين إلى التمريرات، بعدما نفذ لاعبوه 465 تمريرة، مقابل 316 لشباب الأهلي، بدقة بلغت 90.54% مقابل 84.18%، كما تفوق في عدد التسديدات من داخل منطقة الجزاء بواقع 16 محاولة مقابل ثماني محاولات، ومن خارج المنطقة بخمس تسديدات مقابل اثنتين.

وعكست هذه الأرقام حجم الفرص التي أهدرها العين، مقابل قدرة شباب الأهلي على استغلال المساحات والأخطاء الدفاعية، بعدما سجل سردار آزمون هدف التقدم في الدقيقة 46، وأضاف كوه سانتوس سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 59، ليحقق الفريق انتصاراً مهماً على أحد أبرز منافسيه على لقب الدوري، وأبرزت المواجهة الفارق بين السيطرة والفاعلية، بعدما تفوق العين في الاستحواذ والتمريرات والتسديدات والركنيات، لكنه خرج دون أهداف، في حين حسم شباب الأهلي القمة بأربع تسديدات على المرمى ودون أي ركلة ركنية، ليؤكد أن استثمار الفرص يبقى العامل الأكثر تأثيراً في نتائج المواجهات الكبرى.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 13 نقطة ليتساوى مع العين في عدد النقاط.

10 فرص ضائعة

أبدى مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، استغرابه من الأخطاء التي ارتكبها فريقه، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم»، أنها المرة الأولى التي يشاهد هذا المستوى من الأخطاء الدفاعية منذ توليه المهمة قبل 19 شهراً، وقال: «صنعنا نحو 10 فرص، ولم نسجل، بينما استغل شباب الأهلي فرصه وسجل هدفين من أربع فرص. لا أتذكر أننا ارتكبنا مثل هذه الأخطاء منذ وصولي إلى العين، وما حدث في الهدف الأول كان غريباً، بعدما تجاوز لاعب المنافس اثنين من مدافعينا وكأنهما تمثالان ثابتان في الملعب».

وأضاف أنه يتحمل مسؤولية الخسارة، ويرفض تبريرها بالطقس أو ضغط المباريات.

خطوة مهمة

أكد مدرب شباب الأهلي، البرازيلي أندريه غاردين، لـ«الإمارات اليوم» أن الفوز على العين يمثل خطوة مهمة في سباق المنافسة على اللقب، وقال: «بالنسبة إلى حساباتنا، الفوز على العين يساوي ست نقاط، لأننا نتحدث عن مواجهة مباشرة أمام منافس قوي على البطولة. نجحت تقريباً جميع الأمور التي خططنا لها، لكن استغلال الفرص كان العامل الحاسم في تحقيق الفوز»، وأضاف أن مواجهة فريق بحجم العين لا يمكن أن تمر من دون حصول المنافس على فرص للتسجيل، مشيراً إلى أن لاعبيه نفذوا التعليمات بصورة جيدة، وأن النتيجة تمنح الفريق دفعة معنوية مهمة قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين مجدداً في كأس رئيس الدولة.