العين يصمت تهديفياً بعد 32 مباراة متتالية.. ورحيمي بلا تأثير أمام شباب الأهلي

صمت العين تهديفياً للمرة الأولى بعد 32 مباراة متتالية في دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما أخفق في هز شباك شباب الأهلي خلال المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم ضمن الجولة السادسة وانتهت بفوز شباب الأهلي 2-0، ليخسر فرصة تمديد سلسلته التهديفية القياسية في المسابقة، فيما واصل مهاجمه المغربي سفيان رحيمي غيابه عن المساهمات التهديفية أمام المنافس ذاته، بعدما خاض 10 مباريات من دون تسجيل أو صناعة أي هدف.

وكان «الزعيم» قد سجل هدفاً واحداً على الأقل في آخر 32 مباراة متتالية بالدوري، معادلاً أطول سلسلة تهديفية في تاريخه بالمسابقة، والتي حققها بين فبراير 2022 ومارس 2023، قبل أن تتوقف أمام شباب الأهلي، ليبقى الرقم القياسي الشخصي للعين عند هذا الحد، بعدما عجز عن التسجيل في المباراة الـ33 توالياً.

وفي المقابل، لم يتمكن رحيمي من زيارة شباك شباب الأهلي أو صناعة أي هدف خلال 10 مباريات خاضها أمامه في دوري المحترفين، رغم بصمته التهديفية مع العين، بعدما سجل 49 هدفاً في المسابقة، ليبقى منافسه أحد الفرق التي لم ينجح أمامها في ترك بصمته المباشرة على مستوى التسجيل أو الصناعة.