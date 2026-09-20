سلاح العرضيات يقود «ريمونتادا» الوصل أمام العين

فتحت الكرات العرضية طريق الوصل إلى «ريمونتادا» مثيرة أمام العين، بعدما حوّل «الإمبراطور» تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 أمس، على استاد زعبيل، ضمن الجولة الأولى من كأس رابطة المحترفين.

وباغت العين أصحاب الأرض بهدفين سجلهما جورجيوس جياكوماكيس في الدقيقتين الأولى والـ20، قبل أن يقلص مهدي طارمي الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 41. وبعد الاستراحة نقل الوصل ثقله الهجومي إلى الأطراف، وكثف الكرات المرفوعة نحو منطقة الجزاء، لتتحول العرضيات والركلات الثابتة إلى السلاح الحاسم في قلب المباراة. وأثمر هذا التحول هدف التعادل في الدقيقة 58، عندما وصلت عرضية إلى سياكا سيديبي داخل المنطقة، فحوّلها إلى الشباك، مؤكداً فاعلية اللعب عبر الجانبين.

وواصل «الإمبراطور» ضغطه بالأسلوب نفسه، مستفيداً من ارتباك دفاع العين في التعامل مع الكرات الهوائية حتى اكتملت العودة في الدقيقة 82 حين ارتقى أدريلسون سيلفا لركلة ركنية ووضعها في الشباك، مانحاً الوصل التقدم للمرة الأولى.

من جانبه تعادل شباب الأهلي مع حتا 2-2، على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم.

وتقدم حتا عن طريق فراس بن العربي في الدقيقة 46، قبل أن يدرك فيديريكو كارتابيا التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 64. واستعاد حتا تقدمه في الدقيقة 81 بهدف بالخطأ تسبب فيه حارس شباب الأهلي جورجي فيليبي فيرنانديز، ونجح شباب الأهلي في العودة للمرة الثانية في الدقيقة 85.

من جانبه أكد مدرب شباب الأهلي، البرازيلي أندريه جاردين، أن التعادل لم يكن النتيجة التي كان يبحث عنها فريقه، مشيراً إلى أن «الفرسان» افتقدوا الفاعلية الهجومية رغم فترات السيطرة التي فرضوها خلال المباراة.

وقال جاردين لـ«الإمارات اليوم» عقب المباراة: «كانت لدينا فترات عديدة من الهيمنة والسيطرة في منتصف ملعب المنافس، لكن المباراة ظلت مفتوحة في ظل سرعة التحولات الهجومية لحتا، كما لم نمتلك الفاعلية الكافية لإنهاء هجماتنا بالشكل المطلوب، إلى جانب بعض الأخطاء التي ارتكبناها».

وفي مباراة أخرى حقق فريق كلباء انتصاره الأول على ملعبه في الموسم الحالي، بعدما تغلب على ضيفه خورفكان 2-1. وسجل كلباء هدفه الأول عن طريق السويدي سامان قدوس في الدقيقة (37) وعاد فيليبي ليسجل هدف التعادل لخورفكان في الدقيقة (59) قبل أن يتمكن كلباء من تسجيل هدفه الثاني عن طريق الإيراني أحمد نوراللهي (84).

من جانبه أكد مدرب كلباء الإسباني فيكتور سانشيز أن فريقه تعامل مع المباراة بشكل جيد.

وقال سانشيز عقب المباراة: «سعيد بهذا الفوز، وكنت راضياً عن الأداء في الشوط الأول. وفي الشوط الثاني كان خورفكان أفضل، لكن البدلاء قدموا إضافة مهمة وساعدونا على استعادة السيطرة».

وفي المباراة الرابعة حقق عجمان فوزاً مثيراً على ضيفه الشارقة بنتيجة (3-2)، بعدما قلب تأخره بهدفين دون رد في الشوط الأول إلى انتصار.

وبدأ الشارقة المباراة بأفضلية وترجم تفوقه إلى هدفين عن طريق مهاجمه المالي شيخنا دومبيا في الدقيقتين (12) و(38)، لكن عجمان قلب الطاولة في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية، حيث قلص سيكو جاساما الفارق (72)، قبل أن يدرك جوبسون سانتوس التعادل (74). وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أكمل فيكتور هنريكي «الريمونتادا» بتسجيله هدف الفوز لعجمان في الدقيقة (93).